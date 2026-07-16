Vegueros espirituanos por una etapa superior en el acopio

Ha sido significativo el esfuerzo de los vegueros para alcanzar los rendimientos actuales y la correcta selección de las variedades que tributan a este resultado

Los rendimientos agrícolas deben incrementarse hasta las 1.13 toneladas por hectárea. (Foto: archivo Escambray)

En una etapa superior en comparación a la del año precedente se encuentra la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco en Sancti Spíritus; de ese modo, la campaña 2025-2026 muestra resultados alentadores, a pesar de la compleja situación económica del país.

Los vegueros espirituanos no cesan sus labores. Con un plan técnico económico de 1 700 toneladas, ya se han completado 1 113.8 toneladas, lo que representa un 65 por ciento del estimado, cifras alentadoras para la actual etapa que se prevé concluir en el mes de agosto.

Al decir de Isidro Hernández Toledo, director agrícola de la entidad, la entrega oportuna de los recursos al inicio de la campaña ha facilitado superar las grandes limitaciones impuestas por el cerco energético de Estados Unidos contra Cuba.

“Hemos tenido la garantía de los recursos, en este caso fertilizantes y plaguicidas. El combustible en toda la fase inicial de la campaña se mantuvo, además de la garantía de la postura para plantar y otros insumos”, afirmó.

De acuerdo con el propio directivo, los rendimientos agrícolas deben incrementarse hasta las 1.13 toneladas por hectárea. “También en esta campaña tuvimos ya un incentivo superior, que fue el estímulo del pago en divisa a los productores”.

El director agrícola reconoció el esfuerzo de los vegueros para alcanzar los rendimientos actuales y la correcta selección de las variedades que tributan a este resultado.