Cineastas latinoamericanos se solidarizan con Cuba ante las agresiones y amenazas de Trump

Por medio de una carta abierta casi 300 integrantes de la comunidad cinematográfica de América Latina se manifestaron contra “las agresiones y amenazas” difundidas por Trump contra el pueblo cubano

Berta Navarro y Juan Carlos Rulfo se encuentran entre los realizadores que firmaron un documento que reconoce la generosidad del pueblo cubano. (Foto: Internet)

Cuba “es una extraordinaria fuente de luz para el cine y el audiovisual”, además ha dado cobijo a decenas de integrantes de esta comunidad exiliados y perseguidos y apoyado a “centenares de películas y creadores de todo el mundo”. Esta es la postura de casi 300 integrantes de la comunidad cinematográfica de América Latina, quienes por medio de una carta abierta se manifestaron contra “las agresiones y amenazas” difundidas por el presidente estadunidense Donald Trump contra el pueblo cubano.

Ante el amago de que “Cuba no sobrevivirá” dicho por el mandatario, hicieron patente la generosidad, dignidad y capacidad de “congregarnos para soñar y pensar, como Patria Grande, en un mundo más justo y más humano” que ha desarrollado la isla.

El documento, hasta la tarde de ayer, había sido suscrito por directores, actores y creadores cinematográficos como Berta Navarro, Valentina Leduc, Dana Rotberg, Damián Alcázar, Juan Carlos Rulfo, Tarik Souki y Tristán Bauer.

Suscribieron el que desde hace 46 años multitud de cinéfilos y cineastas se reúnen en diciembre para celebrar el Nuevo Cine en el Festival de La Habana. “Miles de cineastas hemos pasado por las aulas de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), desde su creación en 1986, desarrollando mirada y voces críticas y emancipadoras”.

“Una inmensa red de creadoras, docentes e investigadoras ha crecido en torno a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que, desde Cuba, forja memoria y sentido para el cine del continente. Así ‘de simple y así de desmesurada’ es su tarea”, en palabras de su fundador, Gabriel García Márquez.

El productor Jorge Sánchez Sosa, promotor del documento, destacó en charla con La Jornada que la EICTV fue dirigida en un principio por Fernando Birri y ha tenido unos mil 400 alumnos de América Latina, África y Asia. “Sentimos que hemos sembrado una semilla muy importante”.

Afirmó que “en aquellos países donde está arremetiendo ahora la derecha, como Costa Rica, Paraguay y Honduras, no había una legislación cinematográfica. Ahora existe gracias a que ciudadanos de esos países han formado parte de la EICTV y ahí han visto la necesidad de conformar unas legislaciones que defiendan el trabajo de los cineastas y les permitan enrollar sus propias historias.

“En los países donde había legislaciones propicias a los cineastas y realizadores, ahora existe una que protege sus derechos y que les da un futuro promisorio.”

El documento concluye con el rechazo a “cercar y oscurecer a Cuba para someterla, y así como hemos recibido la inusual y extraordinaria solidaridad de Cuba, ponemos ahora nuestra voz para defenderla”.