Claudia Sheinbaum ratifica orgullo por apoyar al pueblo de Cuba

“Seguimos ayudando a Cuba de muchas maneras. Sí, al pueblo de Cuba lo vamos a ayudar siempre”, aseveró la presidenta mexicana

“Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba”, aseguró Claudia Sheinbaum. (Foto: PL)

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó este jueves que su gobierno continúa analizando esquemas, sin afectar a México, para retomar el envío de combustible a Cuba, y expresó su orgullo por apoyar al pueblo de la nación caribeña.

“Ustedes saben que desde hace un tiempo decidimos enviar ayuda humanitaria y estamos viendo el esquema, sin afectar a México, de seguir enviando combustible”, afirmó la jefa del Ejecutivo durante su habitual conferencia de prensa.

La mandataria se refirió al combustible enviado por Rusia a la mayor de las Antillas, recordó que este país norteamericano ha respaldado a la isla “de muchísimas otras formas” y reiteró su defensa de la autodeterminación del pueblo de Cuba.

“Seguimos ayudando a Cuba de muchas maneras. Sí, al pueblo de Cuba lo vamos a ayudar siempre”, aseveró Sheinbaum, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos a la nación antillana.

En respuesta a una pregunta sobre un artículo de un medio local, la dignataria subrayó que Cuba nunca ha pedido a México que reserve información acerca de la ayuda material enviada.

“Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba, porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país”, agregó.

Hizo énfasis en que esta nación norteamericana es hermana de los pueblos y mencionó el apoyo brindado en otros momentos a países como El Salvador y Honduras, con el programa Sembrando Vida, y a Chile y Estados Unidos, en el combate a incendios forestales.

“México es un país con una tradición hermosísima de fraternidad con los pueblos. Y nos sentimos orgullosos, y todas y todos los mexicanos se deben sentir orgullosos de ello, por eso no tenemos nada que esconder”, recalcó.

Desde hace más de seis décadas, Washington aplica contra la mayor de las Antillas un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

Ante esta situación, en México surgieron iniciativas diversas en respaldo a la mayor de las Antillas, tanto desde el gobierno, como desde el Legislativo y las administraciones locales, además de movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos.