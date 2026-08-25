Cobertura docente, prioridad para el nuevo curso escolar en Sancti Spíritus (+fotos)

Así lo aseguró la doctora en Ciencias Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, quien instó a defender la mayor presencialidad posible durante el período lectivo, en la medida que las condiciones del territorio lo permitan

“Las Zonas Educativas tienen que ser protagonistas en este período lectivo, hacer gala de su poder aglutinador y trabajo para acompañar a los estudiantes”, precisó la ministra. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

Durante el recorrido que realiza por toda Cuba para evaluar los aseguramientos de cara al inicio del curso escolar 2026-2027, la doctora en Ciencias Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, llamó a defender la mayor presencialidad posible durante el período lectivo que está por comenzar, en la medida que las condiciones de territorio lo permitan.

Precisamente, el sector educacional en Sancti Spíritus está inmerso en la organización de diversas variantes para garantizar la concentración de los estudiantes que se encuentran distantes de sus instituciones educativas habituales, de forma que puedan recibir atención directa de sus docentes.

A propósito de ello, la titular del sector aseveró: “Este concentrado de inicio de curso es fundamental para comenzar bien el nuevo período lectivo, pues nos acercará a los estudiantes que tenemos distantes de sus centros formativos y acompañará los procesos de adaptación, tan importantes para los educandos que empiezan un nuevo nivel educativo”.

El control y seguimiento de las 91 Zonas Educativas de la provincia fue igualmente eje central de la visita, pues serán actores fundamentales durante este curso, debido a su labor en el acompañamiento y protección de los educandos en sus lugares de residencia, una vez que terminen los concentrados.

“Cuando nuestros niños y jóvenes estén descentralizados en sus lugares de residencia tenemos que buscar alternativas para incorporarlos a proyectos educativos, centros laborales y entidades productivas, de modo que el tiempo fuera de la escuela esté invertido en el aprendizaje a través de actividades sanas”, apuntó Trujillo Barreto.

La ministra dialogó con autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, del sector de Educación y las organizaciones estudiantiles.

Como es habitual en este tipo de espacios, se le dio especial atención a la situación de la cobertura docente en Sancti Spíritus, que se encuentra a un 65.62 por ciento, lo que supone un total de 2 272 necesidades docentes, de las cuales 150 no han podido ser cubiertas con ninguna alternativa.

Cabaiguán, La Sierpe y Jatibonico resultan los municipios más afectados en ese aspecto, motivo por el cual la titular llamó a agotar todas las alternativas posibles para cubrir con soluciones emergentes las plazas vacantes y dar especial atención a su completamiento en los próximos meses.

En la cita se abordaron otros temas vitales para el buen desempeño del próximo período lectivo en Sancti Spíritus, entre los que destacan la preparación, superación y atención del personal docente, el transporte, la alimentación y avituallamiento para los centros internos, el completamiento del uniforme escolar, así como el estado constructivo de las instituciones educativas y el material docente necesario.

De esta forma, será posible garantizar que los más de 60 000 estudiantes que ingresan el próximo martes a las instituciones educativas de la provincia lo hagan con todas las condiciones creadas y puestas en función de su desarrollo académico.

La titular de Educación llamó a mantener una comunicación asertiva con las familias y estar abiertos a sus planteamientos y necesidades.

Naima Ariatne Trujillo Barreto se interesó, de forma especial, por los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la provincia, además de hacer énfasis en la importancia de la comunicación con las familias de manera asertiva, la necesidad de ser flexibles en torno a las alternativas que se tomen y estar abiertos a los planteamientos de los educandos y sus familiares.

“Demostraremos, una vez más, que el sistema educativo cubano responderá de forma extraordinaria a los retos que supone el inicio y mantenimiento de un curso escolar, pues se asienta en bases muy sólidas, donde los estudiantes y su bienestar son lo más importante”, concluyó.

Al encuentro asistieron Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en Sancti Spíritus; Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, así como los principales directivos del sector educacional en el territorio.