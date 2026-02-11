Cocina Centralizada de Educación paraliza sus labores debido a la situación energética

En los círculos infantiles cercanos a las escuelas primarias de la cabecera provincial espirituana se elaboran los almuerzos para los niños que necesitan permanecer en los planteles hasta el horario de la tarde

La parada temporal de la Cocina Centralizada se aprovechará para realizar acciones de mantenimiento constructivo. (Foto: Rosa Blanco/Escambray)

Como consecuencia de la falta de combustible que atraviesa el país, el sector de Educación en el municipio cabecera decidió cerrar el servicio de elaboración de almuerzos con destino a las escuelas primarias que funcionan bajo el sistema de seminternado.

En tal sentido, Néstor Valle López, administrador de la Cocina Centralizada Raúl González, explicó que, como alternativa local se decidió, en el caso de aquellos niños cuyos padres trabajan en sectores priorizados y no pueden prescindir de dicho servicio, trasladar la elaboración de los alimentos para círculos infantiles cercanos a las escuelas.

Valle López aclaró que en este caso se encuentran unos pocos niños, por lo que desde los propios círculos encargados de la cocción se les lleva hasta la escuela los alimentos destinados al almuerzo.

Néstor Valle López lleva más de 30 años al frente del colectivo. (Foto: Reidel Gallo/Escambray)

En cuanto al tema de los ancianos o personas en situaciones de vulnerabilidad que también se vinculan a la Cocina Centralizada —46 en total—, se adoptó la medida de entregarles las raciones de alimentos crudos hasta el día 28, según el gramaje establecido, para almuerzo y comida, a fin de que ellos asuman en sus hogares la elaboración de los mismos.

De esta Cocina Centralizada se benefician 12 escuelas de la cabecera provincial, con promedio de 3 600 comensales diarios; pero, una vez que se suspende la segunda sesión de clases en los centros educacionales de la Enseñanza Primaria, se apela a la variante de asegurar la alimentación solo a aquellos niños requieran seguir en el centro hasta que sus padres concluyan la jornada laboral.

El propio administrador acotó que para apoyar el traslado de los alimentos desde los círculos infantiles hasta las escuelas se decidió apoyar con medios de tracción animal y con los recipientes térmicos a dichos centros.

Por último, Valle López aclaró que este sistema estará vigente hasta tanto se mejore la situación energética; mientras tanto, en el centro se realizó un análisis para aprovechar esta parada y comenzar con los propios trabajadores un proceso de mantenimiento constructivo y pintura del local, además de solucionar algunos problemas en las redes hidráulicas y en la caldera, que precisa de acciones de soldadura en una parte de la chimenea, entre otras labores.