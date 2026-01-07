Colaboradores espirituanos en Venezuela permanecen seguros y retoman gradualmente sus labores

Los 305 profesionales de la Salud que cumplen misión internacionalista en esa nación se encuentran resguardados, sin incidencias y en comunicación permanente con las autoridades cubanas, mientras algunos ya reinician la atención médica

Atendiendo a las condiciones específicas de cada territorio, algunos profesionales ya retomaron sus funciones habituales. (Foto: Arelys García/Escambray)

La provincia de Sancti Spíritus mantiene bajo estricta supervisión y comunicación sistemática la situación de sus colaboradores de la Salud que cumplen misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, tras los recientes acontecimientos en esa nación suramericana.

Según confirmó la doctora Idania Pérez Lugo, jefa del Departamento Provincial de Colaboración de la Dirección General de Salud, los 305 colaboradores espirituanos que permanecen actualmente en territorio venezolano se encuentran protegidos, seguros y sin reportes de afectaciones.

Hasta el día de hoy todo está bien y tranquilo. Los colaboradores están resguardados en sus lugares de trabajo y no hemos tenido ninguna incidencia, aseguró la especialista, quien precisó que, de los 370 cooperantes espirituanos asignados a Venezuela, 65 se encuentran en Cuba por vacaciones o situaciones personales previamente autorizadas.

Desde mucho antes de los hechos recientes, explicó Pérez Lugo, los equipos médicos contaban con programas de contingencia diseñados y actualizados, los cuales comenzaron a activarse de manera organizada ante el nuevo escenario. Ese plan se había previsto desde hace meses y los colaboradores se han guiado por él. Gracias a eso, todos están seguros, subrayó.

La funcionaria indicó que, atendiendo a las condiciones específicas de cada territorio, algunos profesionales ya retomaron sus funciones habituales, mientras que otros permanecen en resguardo preventivo. Incluso los imprescindibles han continuado trabajando; no se ha limitado la labor de médicos, enfermeros u otros profesionales donde las condiciones lo permiten, puntualizó.

Paralelamente, en el territorio se desplegó un amplio sistema de atención y acompañamiento a los familiares de los colaboradores. De acuerdo con la doctora Pérez Lugo, más de 150 familias han sido visitadas directamente en los municipios, mientras que el resto ha recibido información mediante llamadas telefónicas.

Ha sido una indicación expresa de la dirección del país y del Ministerio de Salud Pública mantener un intercambio permanente con los familiares. Les hemos brindado seguridad, confianza y la certeza de que estamos atentos

a cada detalle de la situación, afirmó.

La jefa del Departamento Provincial de Colaboración destacó que no se ha reportado ningún daño a los colaboradores espirituanos ni a las instituciones donde prestan servicios, lo cual ratifica la efectividad de las medidas adoptadas y la coordinación con la Unidad Central de Colaboración Médica.

En cuanto a la composición del contingente en Venezuela, Pérez Lugo detalló que la mayor cifra corresponde al personal de Enfermería, con más de 150 profesionales, seguido por 72 médicos de diversas especialidades. Predomina la Medicina General Integral, aunque también están presentes cirujanos, anestesiólogos, especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, tecnólogos, técnicos, choferes y personal administrativo.

Al ofrecer una valoración general de la colaboración médica espirituana, la especialista recordó que Sancti Spíritus tiene hoy representación en 33 países, con 743 colaboradores en misión internacionalista, en tanto Venezuela resulta el destino con mayor número de cooperantes.

También tenemos una presencia significativa en Catar, Angola, Argelia y México, donde actualmente laboran más de 100 profesionales, precisó.

La colaboración médica cubana supera ya los 60 años y desde sus inicios ha contado con espirituanos que han sabido desempeñarse con dignidad y entrega, resaltó Pérez Lugo, quien aseguró que la principal satisfacción de estos profesionales es regresar a la Patria con el deber cumplido y la certeza de haber servido a quienes más lo necesitaban.

En medio de un contexto complejo, la cooperación médica espirituana en Venezuela se mantiene activa, organizada y protegida, al tiempo que reafirma el compromiso humanista y solidario que ha distinguido por

décadas la Salud cubana.