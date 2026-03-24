Colectivos espirituanos conquistan la condición de Vanguardia Nacional (+fotos)

Más de 20 entidades de la tierra del Yayabo recibirán la bandera que los acredita como tal

La Unidad Empresarial de Base Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel) está entre los colectivos destacados. (Foto: Archivo Escambray)

En rueda de prensa en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Sancti Spíritus se dieron a conocer los colectivos laborales de esta central provincia de Cuba que resultaron vanguardias nacionales en al año 2025.

Según Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la organización obrera en el territorio, a la Comisión Organizadora del XXII Congreso se enviaron 43 propuestas y, según el dictamen, alcanzaron la condición 23 colectivos.

Las propuestas fundamentadas desde los diferentes gremios fueron avaladas por cada Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), por su Comité Municipal de la CTC y por el Comité Provincial.

Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la organización obrera en el territorio. (Foto: José F.González/Escambray)

En un contexto de carencias y dificultades, los colectivos han realizado un esfuerzo significativo para cumplir sus planes, gestionar los insumos, buscar alternativas para suplir el déficit de portadores energéticos y avanzar en el proceso de innovación tecnológica.

En el año 2024 solo 14 entidades recibieron la condición de Vanguardia Nacional, por lo cual se logra un crecimiento significativo en este aspecto, lo que dice a las claras del esfuerzo de los trabajadores y de las estructuras que funcionan dentro de cada centro.

“Si bien los niveles de producción y servicios no satisfacen todas las necesidades sociales, hay que resaltar el esfuerzo de aquellos que día a día buscan alternativas para seguir adelante y sobrecumplir las metas de la etapa en medio de tantas restricciones. No por duros que sean los tiempos debemos dejar de estimular a los que se mantienen en sus puestos luchando por producir o dar un servicio al pueblo”, agregó Gowen Dickinson.

Entre los seleccionados figuran empresas que han mantenido este resultado por varios años, como la Unidad empresarial de Base (UEB) Servicios Técnicos de Esprot; la Empresa de Logística Azumat Sucursal Sancti Spíritus; la Empresa Correos de Cuba; Artex; Aldaba; la Unidad Empresarial de Base Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel); la Empresa de Mantenimiento Grupos Electrógenos de Fuel-Oil (EMGEF); la UEB Propaganda y Eventos; la UEB División Calderas Alastor y Copextel División Territorial Sancti Spíritus.

Durante todo el mes de abril se realizará un movimiento en función de la entrega de esta condición a cada colectivo.

Durante todo el mes de abril se realizará un movimiento en función de la entrega de esta condición a cada colectivo. De manera austera y sin crecimiento en los gastos de recursos, se desarrollarán actividades de limpieza, donaciones de sangre, trabajos voluntarios, encuentros con trabajadores destacados, donaciones a centros de Educación y Salud, entre otras iniciativas que tendrán su punto más alto en la entrega de la bandera a cada entidad.