Colombia precisa plan de seguridad para comicios presidenciales

La estrategia cuenta con cuatro ejes principales: la protección de candidatos presidenciales, seguridad en los puestos de votación, transparencia electoral y fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad

En Colombia podrán votar un total de 40 millones siete mil 312 ciudadanos.

Las fuerzas de orden de Colombia se alistan para custodiar la jornada electoral del próximo 31 de mayo con la puesta en marcha del Plan Democracia, según informó este lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El titular comunicó a la prensa que la estrategia cuenta con cuatro ejes principales tales como la protección de candidatos presidenciales, seguridad en los puestos de votación, transparencia electoral o reducción del riesgo de constreñimiento a los ciudadanos a la hora de ejercer el sufragio y fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad.

De acuerdo con el funcionario, existen recompensas de hasta mil millones de pesos (aproximadamente 271 mil dólares al cambio actual) por información que permita prevenir atentados contra algunos de los 12 aspirantes en pugna por convertirse en gobernantes.

También reiteró que se ofrecen hasta 50 millones de pesos (13 mil 500 dólares) para quienes ayuden a prevenir la comisión de delitos electorales.

Sánchez enfatizó no obstante que uno de los mayores retos de la actual campaña presidencial es el combate a las noticias falsas que circulan en entornos digitales.

“El riesgo más predominante y más latente es la desinformación. Hemos visto cómo algunas personas han manipulado las redes sociales y los mensajes”, alertó.

Según trascendió, 126 mil uniformados estarán en los puestos de votación, mientras que en total serán 228 mil militares desplegados en ejes viales, centros poblados, ríos, fronteras, costas y zonas rurales.

Además se instalarán 35 puestos de mando unificados, desde donde se hará seguimiento al transcurso de la jornada y se impartirán directrices.

Las votaciones para un millón 414 mil 661 colombianos residentes en el exterior comenzaron esta jornada en 67 países.

La Procuraduría Nacional divulgó hace algunas semanas que en Colombia podrán votar un total de 40 millones siete mil 312 ciudadanos (20 millones 521 mil 149 mujeres y 19 millones 486 mil 163 hombres).

Quienes residen en el país neogranadino podrán sufragar en 118 mil 346 mesas de votación, que se instalarán en 13 mil 489 puestos: seis mil 10 en el área urbana y siete mil 479 en el área rural.

De acuerdo con encuestas, el candidato de izquierda Iván Cepeda lidera la intención de voto y a este le siguen el ultraderechista Abelardo De la Espriella y la representante del uribisimo, Paloma Valencia.

Si en la primera vuelta ninguno de ellos alcanza el 50 por ciento más uno de los votos válidos, los dos que obtengan mayor respaldo pasarán a un balotaje el 21 de junio.