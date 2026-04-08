Coloquio Patria en Cuba tendrá amplia participación internacional

El encuentro pretende nuclear a activistas y profesionales y convertir a Cuba en eje de comunicación alternativa de América Latina y otras partes del mundo

La quinta edición del Coloquio Internacional Patria tendrá lugar del 16 al 18 de abril próximos. (Foto: ACN)

Más de un centenar de profesionales y activistas de la comunicación de América Latina y otras latitudes participarán en la quinta edición del Coloquio Patria que se realizará en esta capital la próxima semana, se informó este miércoles.

De acuerdo con el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), Ricardo Ronquillo, el encuentro, con sede en la céntrica barriada del Vedado, tiene un especial significado en un contexto marcado por la agresividad de Estados Unidos contra esta nación, que incluye una feroz campaña difamatoria contra la Revolución.

En ese escenario –dijo- Patria responde a la necesidad de articular medios de comunicación, proyectos y desarrollos comunicativos públicos y privados con una orientación progresista y de izquierda para enfrentar de manera más eficaz la ofensiva comunicacional de los grandes medios hegemónicos.

De ahí que en esta ocasión el Coloquio internacional se enfoque en el intercambio de experiencias y saberes, en un formato híbrido (presencial y virtual) que permita también la participación activa de especialistas, gestores y líderes de la comunicación de todo el país.

Patria, que inaugurará sede permanente en La Habana durante esta edición, tiene un significado especial pues celebrará los aniversarios 65 de la victoria del pueblo cubano contra la invasión mercenaria por Playa Girón, y de la declaración del carácter socialista de la Revolución, apuntó Ronquillo.

Según el miembro del comité organizador Daniel González, el encuentro pretende nuclear a activistas y profesionales y convertir a Cuba en eje de comunicación alternativa de América Latina y otras partes del mundo.

Además de las conferencias de expertos y la presentación de propuestas comunicativas en varios estands, como parte del coloquio se realizarán talleres internacionales de formación para medios públicos e instituciones, enfocados en los jóvenes, y en la utilización eficaz de las nuevas tecnologías y el uso ético de la Inteligencia Artificial.

Se realizarán también eventos colaterales como presentaciones de libros y actividades para los niños (coincidiendo con la semana de receso escolar en Cuba) para convertir el encuentro además –en palabras de Ronquillo- en una fiesta popular del conocimiento.

El Coloquio Internacional Patria, que convoca anualmente la Upec, se desarrollará con la máxima economía de recursos y mayormente autofinanciado, en correspondencia con la compleja situación económica del país derivada de la política de máxima presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra la isla.