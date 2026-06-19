Rosa Miriam Elizalde, Premio Nacional de Comunicación Social

Elizalde fue reconocida por la amplitud, continuidad e impacto público de su obra en el periodismo, la investigación comunicacional y la gestión de proyectos estratégicos de comunicación política en entornos digitales

La espirituana ha recibido en ocho ocasiones el Premio de Periodismo Juan Gualberto Gómez de la UPEC. (Foto: Ismael Francisco)

El Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) entregó el Premio Nacional de Comunicación Social 2026 a la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, tras la propuesta de la Comisión Nacional Evaluadora, precisó el propio ICS desde su web institucional.

La Comisión, integrada por representantes de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y el propio Instituto, valoró las candidaturas de todas las provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud.

Elizalde fue reconocida por la amplitud, continuidad e impacto público de su obra en el periodismo, la investigación comunicacional y la gestión de proyectos estratégicos de comunicación política en entornos digitales.

Fundadora de publicaciones como Cubadebate, La Jiribilla y Cubasí, ejerció como editora jefa de Cubadebate hasta 2017 y ha colaborado con medios internacionales como La Jornada y TeleSur, donde se desempeña como asesora desde 2007.

Doctora en Ciencias de la Comunicación, su tesis doctoral sobre política de comunicación social en escenarios de convergencia mediática fue seleccionada como “Mejor Tesis en Ciencias Sociales” por la Comisión Nacional de Grados Científicos del Ministerio de Educación Superior.

Su producción bibliográfica incluye 11 libros en calidad de autora, coautora, coordinadora y editora, en temas vinculados al periodismo y la política contemporánea.

Ha recibido en ocho ocasiones el Premio de Periodismo Juan Gualberto Gómez de la UPEC, la réplica del machete de Máximo Gómez otorgada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Medalla Abel Santamaría del Consejo de Estado, entre otros reconocimientos.

En el ámbito institucional, se desempeñó como vicepresidenta primera de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y vicepresidenta nacional de la UPEC, además de asesora del Consejo Nacional de Ciberseguridad y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde 2018 coordina el Movimiento Mueve América Latina, integrado por especialistas en comunicación política digital, y ha liderado el Coloquio Internacional Patria, espacio de debate sobre comunicación digital, guerra informativa e inteligencia artificial.

La declaración final del V Coloquio Patria, leída por ella, reafirmó el carácter estratégico del evento y su función como plataforma de articulación comunicacional frente a los desafíos del entorno digital contemporáneo.