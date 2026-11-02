La columna del navegante

¿Cómo concretar en la práctica el principio de no dejar a nadie desamparado?

Cómo llevar a la práctica las aspiraciones de igualdad social de la Revolución cubana en medio del particular contexto que vive la isla es la interrogante que este lunes abre Escambray a sus lectores

Redacción Escambray

2 noviembre, 2026 - 4:35am

Consciente de la urgencia de atender de forma diferenciada a todas las personas en situación de vulnerabilidad, el gobierno cubano implementa políticas destinadas a los sectores más desfavorecidos. Así lo aseguraba en el más reciente podcast Desde la presidencia el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

«No es posible hablar de Revolución socialista sin inclusión social. Un programa de gobierno orientado al socialismo es contrario, por esencia, a la exclusión. Y la Revolución cubana tiene una historia larga e intensa, que jamás abandonó, de protección a los más vulnerables».

¿Cómo llevar a la práctica las aspiraciones de igualdad social de la Revolución cubana en medio del particular contexto que vive la isla? Esta es la interrogante que hoy abre Escambray a sus lectores.

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026