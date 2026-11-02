¿Cómo concretar en la práctica el principio de no dejar a nadie desamparado?

Cómo llevar a la práctica las aspiraciones de igualdad social de la Revolución cubana en medio del particular contexto que vive la isla es la interrogante que este lunes abre Escambray a sus lectores

Consciente de la urgencia de atender de forma diferenciada a todas las personas en situación de vulnerabilidad, el gobierno cubano implementa políticas destinadas a los sectores más desfavorecidos. Así lo aseguraba en el más reciente podcast Desde la presidencia el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

«No es posible hablar de Revolución socialista sin inclusión social. Un programa de gobierno orientado al socialismo es contrario, por esencia, a la exclusión. Y la Revolución cubana tiene una historia larga e intensa, que jamás abandonó, de protección a los más vulnerables».

¿Cómo llevar a la práctica las aspiraciones de igualdad social de la Revolución cubana en medio del particular contexto que vive la isla? Esta es la interrogante que hoy abre Escambray a sus lectores.