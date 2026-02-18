¿Cómo disminuir el tiempo que pasamos en redes sociales?

Establecer pausas digitales, priorizar interacciones de valor y limitar el consumo automático de contenido, puede mejorar el rendimiento, la creatividad y la salud mental

En un mundo dominado por pantallas y notificaciones constantes, recuperar el equilibrio entre la vida online y offline se hace imprescindible. Desde las redes nos acercaremos hoy al détox digital, tendencia que pretende replantear la relación con la tecnología, no desde el rechazo, sino desde un uso más responsable y saludable.

En términos generales, el détox digital consiste en disminuir de forma intencional el tiempo frente a dispositivos y servicios digitales, principalmente las redes sociales.

Las estrategias de esta práctica son diversas: desde establecer horarios sin pantallas, desactivar notificaciones innecesarias, limitar el tiempo en redes sociales, recordatorios de descanso, hasta dedicar momentos específicos del día a actividades como la lectura, el ejercicio o la convivencia personal.

Especialistas y grandes compañías coinciden en que establecer pausas digitales, priorizar interacciones de valor y limitar el consumo automático de contenido, puede mejorar el rendimiento, la creatividad y la salud mental.

Desde las redes, el détox digital se erige como una habilidad clave del usuario: saber cuándo conectarse y cuándo desconectarse.