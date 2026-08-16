Súper Niño: Elevan al 95 por ciento la probabilidad que llegue a una gran intensidad

La información, que fue obtenida después de varios meses de vigilancia sobre un rápido calentamiento oceánico, pone a América Latina en alerta frente a una situación climática que podría tener efectos directos en la agricultura, las lluvias y los mercados agrícolas.

La amenaza de El Súper Niño expone la fragilidad de los sistemas alimentarios en las naciones del Sur. (Foto: Internet)

Según la NOAA (Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), existe un 95 por ciento de probabilidad de que el fenómeno Súper Niño llegue a tener una intensidad muy elevada en el Pacífico entre octubre y diciembre del presente año.

La información, que fue obtenida después de varios meses de vigilancia sobre un rápido calentamiento oceánico, pone a América Latina en alerta frente a una situación climática que podría tener efectos directos en la agricultura, las lluvias y los mercados agrícolas.

La magnitud del fenómeno es confirmada por el informe más reciente de la NOAA; la agencia incrementó en 14 puntos porcentuales la probabilidad de que El Niño logre una intensidad muy fuerte, en comparación con julio, cuando el pronóstico ya era elevado.

La probabilidad de episodios con menos intensidad es únicamente del 5 por ciento; el documento oficial especifica: “La probabilidad de que la anomalía de la temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial supere los 2°C entre octubre y diciembre ha aumentado al 95 por ciento”.

De acuerdo con lo que reportó el sitio especializado Meteored, durante la primera semana de agosto, la anomalía relativa de temperatura superficial del mar en la zona Niño 3.4 llegó a +1,8°C.

En la serie histórica, este valor se ha registrado por primera vez tan pronto en el año; como referencia, el Super El Niño del período 1997-1998 no superó esa frontera hasta el 20 de agosto.

El calentamiento de los océanos, que se concentra en las áreas centrales y orientales del Pacífico, hace que el fenómeno alcance la categoría de «muy fuerte», que está determinada por valores estables de 2°C o más.

Un fenómeno de El Niño muy intenso puede alterar notablemente los modelos de lluvia y temperatura en América del Sur, sobre todo en meses claves para la agricultura.

El aumento en las probabilidades confirma que los modelos han estado mostrando una aceleración en los últimos meses. De acuerdo con los datos revelados, la probabilidad de un episodio muy fuerte aumentó en alrededor del 14 por ciento entre julio y agosto, pasando de cerca del 81 por ciento a cerca del 95 por ciento.