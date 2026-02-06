Compañía teatral suiza-belga se presentó en la tercera villa de Cuba (+fotos)

El público local disfrutó de las dos puestas en escena, que muestran el estilo de la agrupación, es decir, teatro de movimiento, imágenes y música

Teatro de movimiento, imágenes y música es la propuesta de la compañía suiza belga Andrayas. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Trinidad recibió a la compañía de teatro suiza Andrayas, que llegó por primera vez a la ciudad como parte de una gira cultural por varios escenarios cubanos.

Con las interpretaciones del actor Markus Schmid y del violinista Stefane de Rycke, se presentaron en el lobby del teatro La Caridad las obras Whomyn y Violi-Voilá, las cuales conjugan elementos visualmente llamativos y música en vivo.

La primera puesta en escena es una suerte de testimonio de mujeres de América del Sur, la India y Laos, con un estilo que marca el desempeño de la agrupación y donde los objetos dejan atrás su condición de cuerpos extraños y se convierten en extensiones del actor.

La obra Violi-Voilá, entre tanto, es protagonizada por un violinista y un mimo, ambos viajeros que narran un cuento musical, visual y poético donde los sonidos se transforman en medusas, peces y otros seres hermosos.

Si bien el cambio de escenario, debido a la falta de fluido eléctrico, imposibilitó el uso de luces y de otros recursos que enriquecen la dramaturgia, la química entre actores y público ha sido formidable, según comentó Markus.

“El desafío es grande; el estilo de trabajar es totalmente diferente, nosotros tenemos un teatro de imágenes, de música en vivo, sin palabras, pero el público fue capaz de recibir nuestros mensajes. Una experiencia muy bonita compartir con niños, jóvenes y adultos de la tercera edad; estamos muy contentos de colaborar con las organizaciones culturales del país”, afirmó.

El programa de presentaciones de la compañía suiza Andrayas, que concluye este viernes con la reposición de la obra Violi–Voilá y entrada libre como en las anteriores funciones, fue organizado por la agrupación de la villa Dador Teatro e incluyó un intercambio con los visitantes en la Sala Guiñol, tras la puesta en escena de Historia de burros.