Comunistas de Cuba y China ratifican amistad y apoyo mutuo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien viajó a Beijing en calidad de enviado especial del PCC y el Gobierno cubano. (Foto: PL)

Los Partidos Comunistas de China (PCCh) y de Cuba (PCC) subrayaron este miércoles en Beijing los profundos lazos de amistad y la alta confianza política entre ambos, así como el apoyo a los intereses fundamentales de cada uno.

Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del PCCh sostuvo un encuentro con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien viajó a la capital china en calidad de enviado especial del PCC y el Gobierno cubano.

Ambas partes destacaron que los vínculos interpartidistas son la piedra angular de la relación bilateral.

El alto funcionario chino expresó sus mejores deseos para el pueblo y gobierno de la isla, al tiempo que subrayó el dinamismo de las relaciones entre Beijing y La Habana.

Rodríguez transmitió los saludos y mejores deseos de paz, prosperidad y salud para el pueblo chino, a propósito del advenimiento del Nuevo Año Lunar.

Señaló que este encuentro ocurre en medio de una coyuntura global cambiante y peligrosa, caracterizada por un deterioro acelerado del orden internacional, lo cual se traduce en amenazas para la paz y la soberanía de los pueblos.

Las dos partes coincidieron en su visión de los asuntos mundiales y reafirmaron la importancia de mantener la estabilidad y el respeto al derecho internacional, conforme a la Carta de la ONU.