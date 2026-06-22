Con par de dianas ante Austria, Messi impone récord de goles en mundiales

Con este triunfo, la “Albiceleste” se convirtió en el cuarto elenco que pasa a la siguiente etapa de dieciseisavos en la que ya están México, Estados Unidos y Alemania

Messi ahora acumula 18 goles en Copas Mundiales. (Foto: FIFA)

Lionel Messi se convirtió este lunes en el recordista absoluto de más goles (18) en la historia de mundiales de fútbol, a 20 años de su debut en estas citas del orbe, al anotar dos en la victoria frente Austria (2-0).

Con este triunfo, mucho más peleado ante un adversario más exigente, la “Albiceleste” se convirtió en el cuarto elenco que pasa a la siguiente etapa de dieciseisavos en la que ya están México, Estados Unidos y Alemania, clasificando en sus dos primeros juegos.

A los ocho minutos, Messi tomó el balón para ejecutar la pena máxima luego de la falta sobre Lautaro dentro del área por la defensa austriaca, pero “La Pulga” pateó mal y el disparo salió desviado por el costado del poste izquierdo del arquero.

Con ese fallo, Messi acumula tres penales errados en Copas del Mundo —sin contar las tandas desde el punto penal— en ocho ejecuciones a lo largo de su historia mundialista.

Los otros dos errores llegaron ante Islandia en el mundial de Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Halldórsson lo atajó, y ante Polonia en Qatar 2022, oportunidad en que Wojciech Szczęsny contuvo el disparo.

Un desconsuelo se apoderó del «Diez» y de los millones de argentinos que pararon sus actividades para disfrutar el segundo partido de su selección en el AT&T de Dallas, Texas.

Muchos lo sintieron como un mal presagio. Resultó un acicate para el elenco centroeuropeo que arreció el ataque y estuvo a punto de abrir el marcador, pero le faltó definición.

Sin embargo, el delantero rosarino se recuperó y a los 38 minutos del primer tiempo completó una jugada, aprovechando que la defensa rival se descuidó y lo dejó desmarcado.

Luego del receso, ya en la postrimería del complemento, Messi volvió a anotar con gran olfato de gol. “Está jugando para la posteridad”, describió un comentarista del canal TyC Sports.

“Ahora los 39 años que cumplirá en un par de días, juega mejor que cuando tenía el vigor de la juventud”, le respondió su compañero de narración.

En dos partidos de esta etapa clasificatoria de la Copa del Mundo, ya el cañonero rosarino tiene cinco goles anotados.

A diferencia del primer encuentro frente a Argelia, el conjunto argentino realizó un mejor trabajo colectivo, no solo fue Messi el creador de jugadas peligrosas, Lautaro, Paredes, Almada y Nico González aportaron mucho más en la ofensiva.

Molina, Romero, (Lisandro) Martínez fueron puntales a la defensa y en el mediocampo Enzo, De Paul y Medina contuvieron bien las salidas austriacas, en un partido intenso de muchos cambios del control del balón.

El director técnico Lionel Scaloni se mostró muy satisfecho con la actuación de sus pupilos, lo cual manifestó en conferencia de prensa posterior; no obstante, señaló que siempre se puede jugar mejor, y ratificó que Argentina está en la pelea, aunque admitió que hay otras selecciones grandes con posibilidades de ganar. Lo que resta es mantener el equilibrio, afirmó.

En Buenos Aires, se vivió como si fuera una final: Varios de miles de capitalinos se concentraron en el “Fan fest” (festival de aficionados) en la barriada de Palermo, donde siguieron el choque a través de grandes pantallas, y hubo otros puntos de la ciudad en los que igualmente la gente se congregó, más los que prefirieron cafés y bares.