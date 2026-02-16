Concierto del coro de Noruega y Tonadas Trinitarias: encuentro de dos culturas

A través del Centro Provincial de la Música se organizó la presentación en un ambiente de intercambio cultural y aprendizaje mutuos

El orfeón noruego cuenta con 45 miembros. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

El Museo Romántico de la ciudad de Trinidad fue testigo del encuentro de dos culturas con la presentación del Coro Sunnmore Prosjektor, de Noruega, que compartió escenario con la agrupación local Tonadas Trinitarias.

El orfeón noruego cuenta con 45 miembros y es un coro mixto que en sus presentaciones internacionales incorpora y adapta temas musicales de los países anfitriones.

Con 15 integrantes, Tonadas Trinitarias constituye un grupo tradicional exponente de un género único en el mundo conocido en sus inicios como tango o fandango, con una rica historia documentada desde hace 180 años.

El repertorio de la agrupación invitada incluyó canciones y música folclórica nórdicas y noruegas; mientras, el de la anfitriona temas tradicionales, entre ellos kumbas, pregones y el teatro de relaciones Matanza de la Culebra.

Sin dudas, un concierto único que mostró la calidad interpretativa de ambos grupos que se fundieron en un abrazo cultural inigualable para deleite del público.