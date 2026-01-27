ConfesionEs de Juanelo

Las tertulias «de bodega» entre Ángel Zamora y Santiago Guiribitey

Un interesante y poco recordado capítulo de la vida social espirituana es narrado por Juan Eduardo Bernal Echemendía en su podcast de martes

Juan Eduardo Bernal Echemendía

27 enero, 2026 - 12:35am

RELACIONADO CON:

Juan Eduardo Bernal Echemendía

Texto de Juan Eduardo Bernal Echemendía

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026