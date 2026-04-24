Conservación de la naturaleza distingue a Reserva Ecológica Lomas de Banao (+fotos)

Lomas de Banao, la única UEB de Flora y Fauna en Sancti Spíritus que mereció la condición de Vanguardia Nacional

Entre los méritos del colectivo están la unidad y la constante búsqueda de alternativas para enfrentar las problemáticas que puedan entorpecer los proyectos y programas. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

Sostener altos niveles de preservación de los recursos naturales que enriquecen su geografía, a partir de proyectos específicos como el de conservación de la flora, se consolida hoy como uno de los principales logros de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Reserva Ecológica Lomas de Banao, perteneciente a la Empresa Flora y Fauna de la provincia de Sancti Spíritus.

Oliver Valle Hernández, especialista en conservación de la UEB, precisó a la Agencia Cubana de Noticias el quehacer que mantiene el colectivo y que permite que en el entorno de la entidad nueve, de las 50 especies amenazadas en Cuba, ya no estén en esa categoría de peligro.

Estamos hablando, entre otras, del Nogal del país (Junglan insulares), de la Sabina (Podocarpus angustifolius), de la Tabernaeamontana-apoda, conocida como Huevo de Gallo, y del Mantequero (Magnolia acunae), este último exclusivo del macizo montañoso Guamuahaya, dijo.

En tanto, insistió en que todas ellas no revelan en la actualidad los valores críticos de amenaza al multiplicarse su presencia y desarrollo en este bellísimo paraje ubicado en la capital espirituana.

Para sumar ejemplares y elevar la supervivencia de estas especies florísticas estudiamos su comportamiento en todas las locaciones, su dinámica de reproducción y, con esos resultados, materializamos alternativas como el intercambio de semillas con esos sitios, lo que nos permite multiplicar posturas en nuestros viveros para llevarlas a las áreas, acotó.

Valle Hernández puntualizó que, en este propio frente y con dividendos importantes, se reducen los niveles de infestación de plantas invasoras a partir de un proyecto y del trabajo sistemático de manejo y erradicación de las mismas, con incidencia en el desarrollo general de los bosques de la UEB.

Ilustró, además, cómo Lomas de Banao constituye una fortaleza para la conservación de los suelos de su ecosistema montañoso, lugar donde abundan ríos, riachuelos y arroyos que, por naturaleza, provocan arrastres de agua por las pendientes y que si no se manejan con tranques, derivaciones y otras acciones materializadas sistemáticamente, terminan degradando los escenarios.

Y todo ello, indicó, ha creado condiciones ideales para cobijar la rica fauna de la zona, en la que destaca la presencia del tocororo, nuestra ave nacional, especies de pájaro carpintero, cotorras, el majá de Santa María, jutías, el zunzún.

Héctor Martín Hernández, director de la UEB, significó que entre los méritos del colectivo están, a su vez, la unidad y la constante búsqueda de alternativas para enfrentar las problemáticas que puedan entorpecer los proyectos y programas, sobre todo el de turismo de naturaleza, uno de los esenciales.

La cohesión del equipo y el ejemplo de los jóvenes permiten desarrollar un programa de autoabastecimiento que ya aporta viandas, granos, cárnicos, frutales y café para respaldar las necesidades de los comedores, de los trabajadores y el servicio a los visitantes, una de las aristas distintivas de Lomas de Banao, la única UEB de Flora y Fauna en la provincia que mereció la condición de Vanguardia Nacional.