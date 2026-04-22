Firmas por la Patria respaldan desempeño de ATM espirituano

Los trabajadores de ese colectivo, único del sector del Comercio merecedor de la condición de Vanguardia Nacional en la provincia, se sumaron al movimiento que se desarrolla en todo el país frente a las amenazas imperiales

Trabajadores de ATM Sancti Spíritus dieron su firma por la Patria este miércoles. (Fotos: Oscar Alfonso)

Soy una convencida de que la laboriosidad, la inteligencia, la perseverancia y la unidad son las armas para construir una Cuba mejor, por nosotros mismos, dijo este miércoles Yasney González, trabajadora de la Empresa Provincial de Abastecimiento Técnico Material (ATM) de Sancti Spíritus, tras el respaldo de su colectivo al movimiento Mi firma por la Patria.

Seremos ilusos si pensamos que alguien vendrá a solucionar nuestros problemas, a perfeccionar la sociedad, la economía y a mejorar la vida y el futuro de los hijos de esta tierra, razones por las que en estos momentos la Isla necesita mucho más del esfuerzo cotidiano de todos, con una guía inteligente y precisa, argumentó desde la ciudad del Yayabo.

González conoce a ciencia cierta las consecuencias del bloqueo económico de los Estados Unidos, lo vive a diario desde que despierta, en su tránsito por los quehaceres laborales y en otros escenarios.

Pero más que lamentarnos, expresó, lo esencial es materializar fórmulas y acciones, con dedicación y alternativas eficaces, como lo hacen a diario los obreros y especialistas de ATM, única entidad del sector del Comercio en el territorio que mereció la condición de Vanguardia Nacional.

El colectivo ratificó la condición de Vanguardia Nacional.

La entrega del estandarte a la empresa sumó motivos para materializar Mi firma por la Patria, argumentó Ysael Oliva, trabajador del área comercial, porque a todos nos une un compromiso común, el de perfeccionar la labor de la entidad para ser más eficientes en los servicios que prestamos, una manera también de ayudar al país.

Cohesión entre los directivos y el resto del colectivo y sentido de pertenencia, detalló, son distinciones de un centro que se autofinancia, que a diario busca fortalecer su misión, pese a la incidencia del cerco norteamericano y de contar con un parque de equipos de la década de 1980 que se mueve por toda la nación para asegurar el traslado de recursos para programas priorizados.

Danilo Toribio González, director general de ATM en Sancti Spíritus, conoce como pocos el quehacer de choferes, mecánicos, torneros para alargar la vida de los medios de transporte y con ello apuntalar estrategias vitales de la nación en los frentes de la producción o los servicios.

Con ese mismo empeño y decisión respaldamos hoy, con esta firma, la oposición a la política de asfixia de Washington y acuñamos el compromiso de avanzar y fortalecernos a partir de nuestras ideas y concepciones, puntualizó.

En esa condición de Vanguardia Nacional, ratificada por el colectivo, está el empeño diario de la entidad, pero con otros complementos como los aportes y donaciones, a partir de las utilidades, a instituciones de Salud y de Educación, otra manera de defender y proteger las conquistas de la Revolución, concluyó González.