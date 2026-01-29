Consolidan mejoramiento genético en la Empresa Pecuaria Venegas

A través de la inseminación artificial y el trasplante de embriones dicho centro apuesta por la incorporación del ganado Gyr, raza de mayor rendimiento y adaptación al clima de la isla

“Tanto la inseminación artificial como el trasplante de embriones devienen labores de extrema precisión”, apuntó Hernández Morales.

Apostar por el mejoramiento genético a partir de la introducción de dos tecnologías: la inseminación artificial y el trasplante de embriones, resulta una de las líneas estratégicas de la Empresa Pecuaria Venegas, de Yaguajay, en pos de alcanzar resultados óptimos en la ganadería.

Según José Leandro Hernández Morales, especialista en Actividades Pecuarias y Veterinarias del centro, ambas técnicas forman parte de la estrategia del país por incorporar la raza Gyr, la cual se distingue por una mejor adaptación a las condiciones del trópico.

Justo en la Vaquería Típica 1, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Santos Caraballé, de la empresa, se erige el Centro de Recepción del Ganado Gyr Lechero en Cuba, sitio en el cual se involucran el especialista en Reproducción de la entidad, veterinarios y otros trabajadores, en tanto reciben la colaboración del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (Cimagt), de La Habana.

“Es una vaquería tradicional que la hemos adaptado a centro de recepción y desarrollo de material genético traído de Bolivia. La importancia que tiene la introducción de estos animales en Cuba es que vamos a buscar ejemplares resistentes y con mejor adaptación.

“Nos van a dar una buena producción de animales, pues la raza Gyr es de doble propósito, es decir, la hembra sale buena de leche, y el macho tiene mayor rendimiento. Con esta raza vamos a tener el resultado que al país le hace falta”, señaló José Antonio Rodríguez García, veterinario y especialista en Reproducción.

“Aunque no se ha llegado a un ciento por ciento de eficiencia en la aplicación del trasplante de embriones en el país, sí hemos alcanzado animales por esta vía, totalmente puros.

“No es el caso de la inseminación artificial que logra animales media sangre. Para dicha práctica estamos utilizando el ganado cebú bermejo y el cebú sardo negro”, destacó Hernández Morales.