Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC se refirió a Fidel como periodista con una visión certera de la realidad, cómo dominaba la comunicación política y refería que la mejor opción de la prensa no es el contraataque o la respuesta, sino la ofensiva

Contar a Fidel desde la prensa cubana es mantenerlo vivo, sus ideas, su legado, humanidad y sensibilidad para trasmitirla a las nuevas generaciones, fue consenso hoy en el conversatorio sobre el Comandante en Jefe en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), a 10 años de su partida física.

Periodistas de varias generaciones que coincidieron con el líder de la Revolución expresaron la necesidad de no dejar morir a Fidel, por la trascendencia histórica de su figura como gran comunicador, no solo en fechas señaladas, sino siempre.

La presentación del libro Artillería pesada, de los periodistas Ovidio Cabrera, Irma Cáceres y Yoerky Sánchez se convirtió en un ameno intercambio de anécdotas entre colegas que en múltiples ocasiones dieron cobertura informativa a visitas y recorridos de Fidel, o estuvieron presentes en numerosos actos y eventos al que acudía el líder cubano.

Arleen Rodríguez, Juvenal Balán, José Alejandro Rodríguez y Alina Perera evocaron importantes momentos al lado del Comandante y coincidieron en la estatura del hombre que estaba pendiente de cada detalle, que sugería y prefería educar a tener que “regañar” ante cualquiera de las circunstancias que podían aparecer.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC se refirió a Fidel como periodista con una visión certera de la realidad, cómo dominaba la comunicación política y refería que la mejor opción de la prensa no es el contraataque o la respuesta, sino la ofensiva.

Recordaron cómo Fidel instaba siempre a los periodistas a leer, a profundizar en los temas para reflejar la realidad con objetividad y conocimiento, y cómo ahora acercarse a su pensamiento sobre esos asuntos en tiempos complejos se hace imprescindible.

Juvenal Balán, quien acompañara a Fidel en numerosas ocasiones por todo el país como fotorreportero, confesó que la cobertura periodística en la caravana que condujo las cenizas del líder hasta Santiago de Cuba fue de las más difíciles de su vida profesional, y Ovidio Cabrera recordó que trabajando en el noticiero de televisión recibió la noticia del deceso de Fidel y no pudo ocultar las lágrimas.

Fue una jornada de homenaje al líder de la Revolución, quien ejerció la profesión y fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida.