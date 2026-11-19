El audiovisual de nueve capítulos, dedicado a la infancia de Fidel, fue realizado por los Estudios de Animación de Cubavisión

El primer capítulo de la serie de dibujos animados Un grano de sol, días del niño Fidel se exhibirá el próximo jueves 19 de noviembre, en el Centro Fidel Castro Ruz, sito en avenida Paseo, esquina 11, Vedado, La Habana.

El audiovisual de nueve capítulos, dedicado a la infancia de Fidel, fue realizado por los Estudios de Animación de Cubavisión, como homenaje al Centenario del Líder de la Revolución Cubana.

Tiene su origen en el libro de historieta homónimo, que se encuentra ya en proceso de publicación por la Editorial Verde Olivo, de la autoría de Omar Felipe Mauri Sierra (también guionista de la serie de animados) y el dibujante Juan Luis Alfonso Rodríguez, quien realizó los diseños del audiovisual.

A propósito del estreno, Mauri comentó cómo nació la idea de crear la serie y recrear la infancia de Fidel.

«Para mí ha sido siempre una motivación descubrir la raíz que ha construido la vida de los grandes hombres de la historia. Esa razón me hizo leer Cien horas con Fidel, la entrevista realizada por Ignacio Ramonet, y repasar varias veces sus recuerdos de la infancia en Birán y su adolescencia en colegios de Santiago de Cuba».

De sus valores, virtudes, intereses y relaciones nació el propósito de una historieta, Tiempo de cocuyos, publicada por la editorial Pablo de la Torriente en 2016, precisamente el año de la desaparición física del Comandante.

«Muchas ideas fueron madurando en estos años y Verde Olivo acogió la idea de honrar el Centenario del Líder, con el trabajo de un ilustrador joven (Juan Luis Alfonso Rodríguez, de Madruga) con quien ha ganado una imagen más contemporánea, cercana a la línea, el color y el movimiento que tanto aprecian la niñez y juventud y que se acerca al estilo manga, sin ser, en absoluto, copia de audiovisuales asiáticos; sino que fusionan nuestra tradición gráfica, sus símbolos, colorido y elementos de identidad».

¿Qué le gustaría que encontrara en el audiovisual el público al que, fundamentalmente, va dirigido?

«Me gustaría que hallaran todas las sustancias que hacen de la infancia un sitio fértil para cultivar los mejores sentimientos del ser humano (la solidaridad, el respeto, la voluntad, la alegría, la sed por saber y estudiar y el esfuerzo, como temple del espíritu, entre otras virtudes).

«Y que disfruten, además, una experiencia estética que los motive a buscar e indagar en nuevos conocimientos sobre Fidel y nuestra historia, tan rica en emociones y saberes. Es esa la luz que llena y transforma el pensamiento y el corazón. Para eso son las revoluciones y el ejemplo de sus hacedores, como Fidel».