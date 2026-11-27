El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular convocó al Octavo Período Ordinario de Sesiones de este órgano, en su X Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 17 de diciembre del año en curso

El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, –en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 111, inciso c) de la Constitución de la República– convocó al Octavo Período Ordinario de Sesiones de este órgano, en su X Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 17 de diciembre del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La convocatoria, publicada este 27 de noviembre en el sitio web del Parlamento cubano, será divulgada a las diputadas y diputados, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda; así como fue publicada en la Gaceta Oficial de la República y demás medios de comunicación para general conocimiento.