Los legisladores mexicanos coincidieron en la importancia de la diplomacia parlamentaria como herramienta de unidad y cooperación entre ambos países, y ratificaron su solidaridad con la mayor de las Antillas

(Foto: Parlamento cubano)

La XVIII Reunión Interparlamentaria México-Cuba quedó inaugurada en la sede del Senado de la República, con la presencia de Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y de Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, junto a otras autoridades, senadores y diputados de ambas naciones.

Durante la apertura, la vicetitular del legislativo cubano transmitió un fraternal saludo al pueblo y Gobierno mexicanos de parte del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana; del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; y del presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández. En sus palabras, expresó la gratitud y el afecto imperecedero del pueblo cubano hacia la nación azteca.

Mari Machado evocó las palabras de José Martí, quien en 1892 escribiera en el periódico Patria que “México es tierra que todos los cubanos debemos amar como la nuestra”, y señaló que con ese sentimiento la delegación cubana llegó a este hermano país de Nuestra América.

La funcionaria denunció con firmeza el bloqueo, el cerco energético y las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Cuba, y alertó sobre las consecuencias humanitarias de esta política de castigo colectivo. Asimismo, reconoció la solidaridad permanente del pueblo, el Congreso y el Gobierno de México, y destacó el potencial existente para continuar ampliando los vínculos bilaterales.

“En nombre de nuestro pueblo, ratificamos nuevamente hoy que: ¡Cuba no es una amenaza; el bloqueo sí! Somos un país de paz. Exigimos el fin del bloqueo, del cerco energético y de todas las medidas coercitivas unilaterales contra nuestra nación”, enfatizó.

La también vicepresidenta del Consejo de Estado agradeció a los amigos que han mantenido su respaldo al pueblo cubano, recordando la frase martiana de que “quien se levanta hoy por Cuba se levanta para todos los tiempos”. En ese sentido, colocó en la vanguardia al pueblo y Gobierno mexicanos, encabezados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como a sus parlamentarios, quienes han rechazado de manera constante el bloqueo y desplegado iniciativas de apoyo que confirman que “¡Cuba No Está Sola!”.

Compromiso y hermandad

Los legisladores mexicanos, por su parte, coincidieron en la importancia de la diplomacia parlamentaria como herramienta de unidad y cooperación entre ambos países, y ratificaron su solidaridad con la mayor de las Antillas.

“Tengan la certeza, amigas y amigos cubanos, como lo ha dicho la Presidenta de este país y como lo dijo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador: México no va a dejar solo a Cuba, no hay forma, no hay posibilidad; no se deja solo a los hermanos, no se deja solo a los vecinos. Estamos y estaremos con ustedes”, afirmó Higinio Martínez.

María de los Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario MORENA, destacó que la posición de México se sustenta en el respeto histórico a la soberanía cubana y en el derecho de cada nación a elegir libremente su organización política, económica y social. “Esa posición no constituye solamente una expresión de amistad, lo es. No solo de hermandad, lo es. Pero tiene sus fundamentos en los principios constitucionales que orientan la política exterior de México”, puntualizó.

El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de ese órgano legislativo, subrayó que México y Cuba continuarán siendo referentes de dignidad, compromiso y entereza para la humanidad.

Como parte de la jornada, Mari Machado sostuvo un encuentro fraternal con Carlos Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a quien agradeció la postura firme de esa nación en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor del fin del bloqueo contra Cuba, así como las recientes declaraciones de apoyo del Canciller mexicano en la trigésima Cumbre Iberoamericana contra esta política genocida del Gobierno de los Estados Unidos.

(Con información de Parlamento cubano)