Copa Mundial de Fútbol 2026: España supera a Bélgica y avanza a semifinal

El venidero martes, los españoles enfrentarán al conjunto de Francia, uno de los grandes favoritos para alzar el título del máximo certamen de la FIFA

La Roja superó in extremis dos goles por uno a Bélgica. (Foto: PL)

La selección española de fútbol superó este viernes in extremis dos goles por uno a su similar de Bélgica y certificó su avance a la semifinal de la Copa del Mundo.

El mediocampista Fabián Ruiz abrió el marcador para la roja a los 30 minutos de juego tras aprovechar un despeje del guardameta belga Thibaut Courtois que le quedó servido para solo tener que empujar el balón al fondo de las redes.

La respuesta de los Diablos Rojos llegó al minuto 41 de la primera parte por intermedio del ariete Charles de Ketelaere, quien cabeceó un centro al corazón del área de su compañero Timothy Castagne para igualar el marcador.

Al igual que en la ronda de octavos de final, Mikel Merino, quien había entrado de cambio en la segunda parte del juego, fue el encargado de marcar el tanto de la victoria para los dirigidos por Luis de la Fuente.

En la instancia semifinal prevista para el venidero martes, los españoles enfrentarán al conjunto de Francia, uno de los grandes favoritos para alzar el título del máximo certamen de la FIFA, en un pareo que luce como uno de los más igualados de la competición.