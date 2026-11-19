Corea del Sur pone la lupa sobre los contratos de artistas Kpop

Las compañías reclutan a niños que, aspirantes a estrellas, los someten a años de formación intensiva y luego, a menudo, les facturan esos costos

NewJeans, uno de los grupos femeninos más grandes del pop surcoreano.

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur anunció hoy que revisará el trato a los artistas menores de edad en la industria Kpop y reexaminará los contratos estándar vigentes desde hace casi dos décadas.

La decisión se produce poco más de una semana después de que el diario estadounidense The New York Times publicara una investigación sobre los contratos discográficos firmados por las integrantes de NewJeans, uno de los grupos femeninos más grandes del pop surcoreano, cuando tenían entre 14 y 17 años.

El rotativo estadounidense señaló que esos documentos eliminaron cláusulas de la plantilla gubernamental que garantizan derechos de los menores, como el acceso a la educación y al descanso.

Hace dos años, NewJeans intentó abandonar su discográfica en una disputa que se convirtió en una de las más públicas del Kpop, con las integrantes alegando maltrato.

Posteriormente, un tribunal las obligó a cumplir los contratos firmados, vigentes hasta 2029.

El Seoul Broadcasting System fue el primer medio en reportar el plan del Ministerio y uno de sus funcionarios precisó en entrevista a The New York Times que la encuesta sectorial se iniciará en algún momento del próximo año.

Asimismo, aseguró que el Gobierno ya examina si las compañías discográficas cumplen el contrato estándar y cuánto dinero invierten en la formación de las jóvenes estrellas.

El nuevo esfuerzo se centrará específicamente en el tratamiento de los artistas menores de edad, aunque todavía no se han definido la metodología, el alcance ni el cronograma exacto, reveló el diario estadounidense.

Entre las precisiones de la investigación, se señaló que en 2009, tras la demanda de una banda de chicos contra su discográfica por acuerdos laborales restrictivos, las autoridades crearon un contrato modelo que limita los convenios a siete años.

Dicho modelo toma en cuenta el bienestar físico y mental del artista y transfiere los derechos de marca registrada una vez vencidos los plazos.

La plantilla fue modificada varias veces, pero sigue sin ser legalmente vinculante en gran medida: las discográficas suelen alterar cláusulas, añadir condiciones propias y algunas ni siquiera la utilizan, según una encuesta oficial citada por The New York Times.

Ademas, subrayó que estos cuestionamientos sobre posible explotación no son una novedad. Las compañías reclutan a niños que, aspirantes a estrellas, los someten a años de formación intensiva y luego, a menudo, les facturan esos costos.

Varias figuras han muerto por suicidio en una industria que mueve miles de millones de dólares anuales.