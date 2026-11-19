Faltan solo ocho encuentros para que se decida quienes permanecerán en juego y quienes quedarán en el camino en la justa de bolas y strikes

Foto: Alien Fernández/ Escambray

Aún embriagados con el elíxir del triunfo doble, la víspera, Gallos de Sancti Spíritus saldrá hoy a la grama del santiaguero estadio Guillermón Moncada para mantener viva la esperanza de alcanzar un puesto de clasificación a los playoffs orientales en la LXV Serie Nacional de Béisbol (SNB), justa que ya dirime sus penúltimas subseries particulares del tramo regular.

A falta de solo ocho encuentros para que se decida quienes permanecerán en juego y quienes quedarán en el camino en la justa de bolas y strikes, los del centro del país pulsarán con Avispas de Santiago de Cuba en un cara a cara de vida o muerte, por el hecho de tratarse de dos de los conjuntos que mayores posibilidades conservan de agenciarse el último pasaje directo a la siguiente etapa.

Este miércoles, los espirituanos dieron un golpe de autoridad para imponerse con marcadores de 10-6 y 5-3, en una cartelera de dos desafíos provocada por la suspensión del encuentro del martes, debido a las inclemencias del tiempo.

Además, por el este también rivalizarán por tercera ocasión en la semana corriente Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín, un duelo de selecciones bien afincadas en la llamada zona caliente, Alazanes de Granma y Toros de Camagüey, donde los primeros buscarán reafirmarse en la cuarta plaza de la zona y Tigres de Ciego de Ávila e Indios del Guaso, vital cotejo para los primeros que batallan por abandonar el área gris de la tabla de posiciones.

Por otro lado, en occidente lo más interesante correrá a cargo de los choques Elefantes de Cienfuegos-Vegueros de Pinar del Río y Huracanes de Mayabeque-Leones de Industriales, por tratarse de un cuarteto de elencos inmersos en la disputa por el avance a la siguiente etapa o con el pasaporte prácticamente en el bolsillo, como sucede con pativerdes y capitalinos.

El menú de jueves en la pelota cubana se completa con los enfrentamientos entre Azucareros de Villa Clara-Cazadores de Artemisa y Cocodrilos de Matanzas-Piratas de Isla de la Juventud, escenarios donde los más llamativo podría llegar de las actuaciones de los anaranjados de Ramón Moré, quienes aun se aferran a matemáticas opciones para alcanzar el tren con destino a la postemporada.

Por ahora, Pinar del Río domina en occidente con balance de 26 victorias y 10 reveses, escoltado por Matanzas (21-13), Industriales (20-14) y Cienfuegos (21-15) por ese orden, mientras Mayabeque (18-17), Villa Clara (16-17), Artemisa (13-23) e Isla de la Juventud (4-30) cierran el listado fuera de la llamada zona caliente que da acceso a la fiesta de los playoffs.

En el este, por su parte, Leñadores manda con 25 victorias y 11 descalabros, seguido por Holguín (21-14), Granma (20-16), Santiago de Cuba (18-17), Ciego de Ávila (17-19) y Sancti Spíritus (17-19), mientras Camagüey (14-21) y Guantánamo (10-25) cierran el ordenamiento más alejados del cuarteto que ofrece un pasaje a la siguiente etapa.