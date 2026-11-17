Con más de cuatro décadas de entrega en la radio, el teatro y la televisión, deja una huella imborrable en varias generaciones de espectadores

Foto: Captura de pantalla

El actor, presentador y comediante musical Juan Carlos Hernández González falleció este martes, tras sufrir complicaciones derivadas de una enfermedad. Con más de cuatro décadas de entrega en la radio, el teatro y la televisión, deja una huella imborrable en varias generaciones de espectadores.

Juan Karlos el Gordo comenzó su carrera artística desde muy pequeño, entre 1976 y 1978, cuando participó en el programa de televisión Escenario Escolar, dirigido por Virginia Wong y Luciano Mesa, y alternó con la programación infantil de Radio Progreso en espacios como Rapilisto y La Ronda del Romerillo, bajo la dirección de Carmen Solar. En 1979 se integró al programa juvenil Buenas Tardes, dirigido por Orlando Quiroga, donde realizó imitaciones de personajes populares y participó en una gira nacional junto a programas de radio y dramatizados.

Durante las décadas de 1980 y 1990 desarrolló una intensa labor en teatros, cabarets y programas televisivos. Trabajó en el Teatro Mella en espectáculos infantiles y como el Payaso Colorín; participó en programas como Joven Joven, Mañana es Domingo, donde interpretó al Mago Drakus, Rompiendo La Rutina, Contacto y Palmas y Cañas; y formó parte del elenco humorístico de Pateando La Lata.

En el teatro intervino en obras como De mutuo acuerdo, Abordaje para un Recluta, Rampa Arriba, Rampa Abajo y la comedia musical Don Juan Tenorio en La Habana, donde interpretó el personaje protagónico junto a Eudelio Pérez (Yeyo), Zenia Marabal y Carmita Ruiz.

También llevó su arte fuera de Cuba. En 1986 realizó una gira a la República Popular de Angola junto a Zenia Marabal, Felo Suárez y Carlos Pous; en 1995 presentó en México su espectáculo unipersonal La hora del Gordo en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes; y entre 1999 y 2001 realizó una gira promocional por Argentina junto a un grupo de actores de ese país y el humorista dominicano Julio Sabala.

En el cine participó en los filmes cubano-españoles Gallego(1987), bajo la dirección de Manuel Octavio Gómez, y Tirano Banderas (1989), dirigido por José Luis García Sánchez. Desde 1990 integró el catálogo del Centro Provincial de la Música Antonio María Romeu y, en los últimos años, mantenía una destacada labor como actor en la programación de Radio Progreso, en novelas y unitarios.

En 2024 obtuvo un premio de Patrimonio por su trabajo en Quien bien te quiere te hará reír y un reconocimiento de Artes Escénicas por ser el mejor programa y el más creativo. Poseía la Medalla Raúl García del SNTC, varios diplomas de reconocimiento, era miembro de la UNEAC y recibió la Gitana Tropical.

Asimismo, se destacó por su participación gratuita en actividades programadas en diferentes prisiones de La Habana entre 2002 y 2016, y por su labor en proyectos comunitarios como Tú no estás solo, dirigido a estimular a personas con discapacidad y de la tercera edad. La institución subrayó su versatilidad escénica, sus cualidades histriónicas y su sentido de pertenencia, y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas.