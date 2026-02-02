Crece el número de espirituanos con artritis reumatoide tratados con Jusvinza

En la actualidad otros 161 enfermos se benefician con jusvinza. (Foto: ACN)

Tras la mejoría constatada en el 88,3 por ciento de los pacientes con artritis reumatoide incluidos en un primer grupo de estudio, Sancti Spíritus continúa con la aplicación del medicamento cubano Jusvinza en otro número de aquejados con la dolencia que puede provocar la incapacidad laboral y social.

El doctor Yunieskel Cabrera Marín, especialista de primer grado en Reumatología, explicó en reciente conferencia de prensa que el fármaco producido por el Centro de Ingeniería Genética (CIGB) de La Habana se utilizó inicialmente durante la covid y, luego de un ensayo clínico bien estructurado en la región oriental, se comenzó la Fase III en este territorio, con 171 espirituanos.

Con el apoyo del CIGB de esta región central, la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Universidad José Martí Pérez y el Hospital General Camilo Cienfuegos, asumimos la dispensarización de todos los pacientes con este padecimiento que asistían a consulta, la elaboración de una historia clínica específica para ellos y la propia aplicación de la formulación, detalló.

Que en 151 casos de ese primer grupo se haya producido una mejoría habla de la connotación del producto, acotó, pero cuando vemos las cifras no podemos imaginar la repercusión que eso trae en las familias, pues son personas que, por lo general, están jubiladas por el sistema de Salud y ahora pueden reincorporarse, además de que decrece de forma considerable el ingreso hospitalario por esta causa.

Cabrera Marín precisó que en la actualidad están trabajando con otros 161 enfermos y destacó que esta es una investigación con un alcance a todos los municipios y en la que hay un acompañamiento esencial de otros expertos como los sociólogos.

Al ser pioneros a nivel nacional en la introducción de la fase terapéutica y tener una población con un impacto evidente en su calidad de vida, sus resultados siguen despertando el interés, incluso, en eventos internacionales de la especialidad; la intención en 2026 es aumentar ese número de pacientes tratados.

Jusvinza juega un papel inmunomodulador importante y estamos viendo que a quienes se les ha suministrado y se contagiaron con alguna arbovirosis tampoco pasaron mal la enfermedad, dijo, su estado de inmunomodelación es tan grande que es capaz de disminuir la hiperinflamación que produce el Chikungunya, por ejemplo, y aun cuando ese indicador no está en ninguna estadística, sí es visible en consulta.

Basta con intercambiar con otros especialistas como el Doctor en Ciencias Enrique Pérez Cruz, director del CIGB del territorio, o con los pacientes involucrados en el estudio para aquilatar el verdadero alcance de Jusvinza; mientras unos dejaron a un lado los fármacos que les eran imprescindibles, otros ya pueden recorrer ciertas distancias y hasta pintar.

Hace poco más de dos años, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó el Registro Sanitario de Jusvinza para esta dolencia que se acompaña de mucho dolor y de otros síntomas que son sistémicos y cuyo tratamiento es altamente costoso en el mundo.