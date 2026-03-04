Crisis del transporte marítimo de contenedores se profundiza con la guerra

La nueva fase del conflicto eleva de forma abrupta el riesgo para el transporte marítimo, especialmente en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo

Si las hostilidades continúan, la industria podría enfrentar una prolongación de la crisis logística iniciada en 2023.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán profundiza la crisis del transporte marítimo de contenedores y golpea las expectativas para 2026, advirtió este martes un artículo del portal Mundo Marítimo.

El sitio de información diaria sobre la industria naval, puertos y logística señaló además que la escalada consolida la ruta por El Cabo de Buena Esperanza, genera alzas en seguros y riesgo de congestión regional.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques el 28 de febrero contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Arabia Saudita, además de Israel.

La nueva fase del conflicto eleva de forma abrupta el riesgo para el transporte marítimo, especialmente en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo.

Las principales líneas navieras reaccionaron de inmediato, entre ellas la compañía de transporte alemana Hapag-Lloyd, la cual alertó que los servicios con recaladas en el Golfo Arábigo “pueden experimentar retrasos, desvíos o ajustes de itinerario”.

Igualmente, la naviera confirmó la suspensión de la navegación a través del Estrecho de Ormuz.

Por su parte, la tercera compañía mundial en el transporte de contenedores CMA CGM ordenó que todos sus buques dentro o en ruta hacia el Golfo Pérsico “procedan inmediatamente a buscar refugio”.

Asimismo, suspendió el tránsito por el Canal de Suez y anunció desvíos vía Cabo de Buena Esperanza, en una decisión, precisó, “dictada por consideraciones de seguridad”.

La naviera internacional MSC suspendió todas las reservas de carga mundial hacia la región de Medio Oriente hasta nuevo aviso y Maersk informa que todos sus itinerarios en sus servicios ‘MECL’ y ‘ME11’ serán ahora redirigidas por el sur de África en lugar de la ruta de Suez a la que acababan de cambiar.

La advertencia marítima de Estados Unidos estableció una zona de riesgo en el Golfo Pérsico, Golfo de Omán, Mar Arábigo Norte y Estrecho de Ormuz, señalando que la Armada estadounidense “no puede garantizar la seguridad” de la navegación mercante en el área.

Jakob Larsen, director de Seguridad y Protección del Consejo Marítimo Báltico e Internacional (Bimco), sostuvo que los ataques “incrementan dramáticamente el riesgo para los buques que operan en el Golfo Pérsico”.

Añadió que las tasas de seguro “aumentarán muchas veces” y buques con vínculos comerciales con Estados Unidos o Israel “probablemente no podrán obtener cobertura”.

Respecto al Estrecho de Ormuz, evaluó que Irán tiene capacidad para “coaccionar a la navegación comercial para impulsar la decisión de no entrar en el área de conflicto” en el corto plazo.

La consultora Xeneta advirtió que la nueva escalada “verá una mayor militarización en torno al comercio marítimo, destrozando las esperanzas de un regreso a gran escala del transporte de contenedores al Mar Rojo en 2026”.

Si las hostilidades continúan, la industria podría enfrentar una prolongación de la crisis logística iniciada en 2023, consolidando un escenario de rutas más largas, mayor costo asegurador y persistente inestabilidad tarifaria.