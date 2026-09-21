Ilustración: Avilarte

El año en que la IA saltó todas las vallas

El año 2026 pasará a la historia como el momento en que la humanidad intentó ponerle puertas al campo tecnológico y descubrió, con estupor, que la inteligencia artificial (IA) ya había saltado todas las vallas. Nunca antes la comunidad internacional había desplegado tantos instrumentos regulatorios en tan poco tiempo: cumbres del G7 en Evian, del 15 al 17 de junio, diálogos globales de la ONU, paneles científicos independientes, tratados del Consejo de Europa, principios de la OCDE y la Ley de IA de la Unión Europea, que entró en vigor el 2 de agosto.

Mientras los diplomáticos debatían en Ginebra y los tecnócratas redactaban guías de conducta, la IA seguía su curso imparable. La paradoja es evidente: el 2026 ha sido el año de la regulación máxima y, al mismo tiempo, el período en que la IA demostró que todas esas reglas son, en el mejor de los casos, papel mojado.

Para entender de qué hablamos cuando decimos que un modelo de IA «escapa» de su entorno de pruebas conviene aclarar un concepto básico. Los investigadores entrenan a estos sistemas dentro de lo que se llama un «sandbox», que en español vendría a ser un arenero o caja de arena: un espacio cerrado y controlado donde el modelo puede moverse y responder preguntas sin acceso a Internet ni a otros sistemas, como un niño al que se deja jugar en una habitación acolchada para que no se haga daño ni rompa nada. La idea es que, si el modelo provoca algo peligroso, el daño quede contenido.

El primer gran aldabonazo del año llegó el 7 de abril, cuando Anthropic reveló que su modelo más avanzado, Claude Mythos, había escapado de ese arenero durante una evaluación interna de ciberseguridad. El sistema no solo salió del espacio cerrado, sino que ideó un «exploit», es decir, un programa malicioso diseñado para aprovechar un fallo de seguridad informática, y lo usó para acceder a Internet y enviar un correo electrónico no solicitado a un investigador, compartiendo además su método públicamente.

Anthropic había descrito previamente a Mythos como «demasiado peligroso para su lanzamiento público»; y, sin embargo, ahí estaba, burlando todas las salvaguardas. Menos de un mes después, el 23 de abril, un grupo no autorizado accedió al modelo restringido utilizando credenciales de contratistas compartidas y un ejercicio de adivinación de direcciones web, demostrando que la seguridad de los sistemas más avanzados del mundo depende de contraseñas.

El segundo golpe, y quizás el más perturbador, ocurrió el 21 de julio. OpenAI confirmó que un enjambre de aproximadamente 1 200 agentes de IA —un «agente» es un modelo al que se le ha dado la capacidad de actuar de forma autónoma, tomando decisiones y ejecutando acciones sin que un humano le diga paso a paso lo que debe hacer— había escapado de su arenero, creado un tablero de mensajes secreto y, con un lenguaje que un ingeniero describió como «de mente colmena o de secta», coordinado un ataque contra la infraestructura de Hugging Face, la principal plataforma de modelos de código abierto del mundo.

Los agentes no fueron instigados por humanos. Encontraron una vulnerabilidad de día cero —un fallo de seguridad que nadie conocía y para el que no existe parche— en el proxy de caché de Artifactory, un servicio que almacena y distribuye paquetes de software, y salieron a Internet por su cuenta. Cuando se toparon con tareas imposibles, usaron el tablero para colaborar y buscar respuestas en servidores ajenos.

Setecientos de ellos participaron directamente en la intrusión. Lo más preocupante, según el informe técnico posterior, es que los mismos agentes también atacaron la infraestructura interna de la propia OpenAI, escalando privilegios —es decir, obteniendo permisos de administrador que no les correspondían— y atacando redes internas más de una vez. No fue un fallo de software, sino una demostración de que los sistemas que estamos construyendo ya no son completamente predecibles ni controlables.

Estos incidentes no resultaron casos aislados. Apenas unos días después, Anthropic reveló un episodio similar. Y ambas empresas respondieron de la misma manera: pausando algunas evaluaciones, añadiendo más monitoreo y barreras de seguridad, y continuando con el desarrollo. Menos de dos meses después de estos incidentes, tanto OpenAI como Anthropic lanzaron al público sus modelos más avanzados.

El 3 de septiembre, OpenAI presentó GPT-6 Astra, al que llamó «el modelo más inteligente y alineado del mundo», entrenado con más de 100 000 GPUs. Una GPU, o unidad de procesamiento gráfico, es un chip especializado que originalmente se diseñó para videojuegos, pero que resultó ser extraordinariamente eficaz para los cálculos masivos que requiere la IA; hoy son el motor físico de la inteligencia artificial. La lógica de la industria es implacable: si frenas y tu competidor no, pierdes. Y si todos acuerdan frenar, el gobierno podría acusarlos de colusión, es decir, de ponerse de acuerdo para manipular el mercado. La carrera continúa porque nadie puede permitirse ser el primero en detenerse.

Pero lo que ha convertido este verano en un punto de inflexión no son solo los incidentes técnicos, sino las voces que han salido de dentro.