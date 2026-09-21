Supera el 59 por ciento participación en parlamentarias de Rusia

El partido gobernante Rusia Unida obtuvo preliminarmente el 57,83 por ciento de los votos y se impuso en 208 distritos uninominales en las elecciones a la Duma de Estado

El recuento de los votos prosigue. (Foto: REUTERS)

La afluencia a las urnas en los comicios legislativos de Rusia superó el 59 por ciento, anunció este lunes la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela Pamfílova.

«Pueden ver el índice de participación en los años anteriores, y ahora se ha superado ya el 59 por ciento, lo que constituye un récord”, destacó Pamfílova al presentar los resultados preliminares de la votación este lunes, y recordó que en las parlamentarias de 2016 y 2021, la participación se situó en el 47 y el 51 por ciento respectivamente.

La jefa de la CEC dijo que la campaña de 2026 fue «la más difícil en plano moral y físico» para las autoridades electorales, que han hecho «un esfuerzo enorme para celebrarla de forma digna».

«Han sido unas elecciones sin precedentes en cuanto al nivel de amenazas externas, desafíos y peligros de toda clase, que hemos sorteado con éxito», apuntó. A pesar de todas las dificultades, subrayó Pamfílova, esta campaña, que contó con más de 336 mil observadores, fue «tranquila y limpia al máximo».

Pamfílova refirió igualmente que el partido gobernante Rusia Unida obtuvo preliminarmente el 57,83 por ciento de los votos y se impuso en 208 distritos uninominales en las elecciones a la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento).

De este modo, prosiguió, el partido oficialista se adjudicó preliminarmente 355 escaños en la Duma de Estado.

Junto a Rusia Unida, integrarán la nueva Duma del Estado el Partido Comunista de la Federación de Rusia (PCFR), el Liberal-Demócrata y Nueva Gente que superaron el umbral del cinco por ciento, y es una tendencia irreversible, precisó Pamfílova.

En particular, el PCFR obtuvo el 13,8 por ciento, el Liberal-Demócrata el 8,99 y Nueva Gente el 7,96. A su vez, Rusia Justa se encuentra por debajo del umbral del del cinco por ciento con el 4,96.

El Partido de los Jubilados por la Justicia Social obtiene el dos por ciento, los Verdes el 1,16, Comunistas de Rusia 0,85, Patria 0,72 y el Partido de la Democracia Directa el 0,35 por ciento%. El recuento de votos continúa y los resultados son preliminares. El miércoles 23 de septiembre la CEC dará la información conclusiva de los comicios.