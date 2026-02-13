Cuatro fallecidos y 16 lesionados en accidente masivo en la autopista nacional (Noticia en construcción)

Los lesionados están siendo atendidos en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de la capital espirituana

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia intercambiaron con los lesionados del accidente. ( Foto: Deivy Pérez/Facebook)

Cuatro fallecidos y 16 lesionados, dos de ellos en estado crítico, es el saldo preliminar del accidente masivo ocurrido alrededor de las 11 de la noche de este jueves 12 de febrero en la autopista nacional, según informes a los que Escambray tuvo acceso.

El lamentable suceso, en el que se vio involucrado un ómnibus Diana que viajaba de La Habana hacia el Oriente del país, tuvo lugar a escasos kilómetros del puente de Zaza, en la autopista nacional, de acuerdo con la información aportada por algunos de los lesionados, quienes están siendo atendidos en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

Fuentes de la referida institución médica confirman que los dos lesionados en estado crítico y los cuatro fallecidos se mantienen sin identificar en este minuto.

Las principales autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio acudieron al hospital espirituano, donde se encuentran garantizados todos los recursos para la atención de los lesionados.

Se investigan las causas de este lamentable suceso.

(Noticia en construcción)