Cuba abre con victoria de 3×1 ante Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

El choque abrió las acciones del Grupo A, una llave donde cada triunfo pesa como una pieza de oro en la balanza del torneo y donde los márgenes de error suelen ser tan estrechos como la costura de una pelota

Cuba debutó hoy con victoria 3-1 ante Panamá en el VI Clásico Mundial de Béisbol, al imponerse en el Hiram Bithorn Stadium y dar el primer golpe con un triunfo que enciende ilusiones.

Bajo el cielo cálido de la capital boricua y ante un estadio expectante, la novena cubana salió al diamante con el peso de su historia sobre los hombros y la determinación de quienes saben que cada lanzamiento puede marcar el rumbo de un torneo.

La tropa dirigida por Germán Mesa tomó el control del partido en el segundo capítulo gracias a un potente swing de Yoelquis Guibert, que desapareció la pelota por encima de los colchones del jardín derecho ante una recta del abridor y derrotado Logan Allen.

Una entrada más tarde los antillanos aumentaron la diferencia, cuando Yiddi Cappé pegó un doble y Yoan Moncada el segundo cuadrangular de una artillería que produjo cinco indiscutibles.

La tanda caribeña no pudo fabricar más carreras ante un desfile de cinco relevistas, pero se apoyó en su cuerpo de lanzadores para asegurar la ventaja y anotarse el importante triunfo.

Liván Moinelo se mantuvo en el montículo durante tres episodios y dos tercios, trayecto donde le conectaron dos hits, regaló un par de boletos, ponchó a cuatro y no aceptó anotaciones.

Su sustituto Yariel Rodríguez retiró por su orden a los siete bateadores que enfrentó — tres de ellos por la vía de los strikes— y Enmanuel Chapman permitió la única de los canaleros por sencillo impulsador de Johan Camargo.

Darién Nuñez sacó el último out del séptimo inning y del resto se encargaron Yoan López y Raidel Martínez, quienes colgaron las dos últimas argollas en la pizarra.

Por los ganadores también destacó al bate Ariel Martínez y por los derrotados Leonardo Bernal, ambos con dos sencillos.

En esta misma jornada, Colombia y los anfitriones de Puerto Rico medirán fuerzas a las 18:00, hora local, también en el Hiram Bithorn Stadium, en un duelo que terminará de dibujar el primer mapa competitivo de la llave.

El próximo partido de Cuba será el domingo frente a Colombia, mientras Panamá saldrá mañana a enfrentar a Puerto Rico.