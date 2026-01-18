Cuba acogerá XVII Simposio Internacional de Ciudades en Camagüey

La cita tendrá lugar los primeros dos días del próximo mes en el Centro de Convenciones Santa Cecilia

El evento estará dedicado a las doctoras Lourdes Gómez y Gina Rey, referentes del gremio. (Foto: PL)

Expertos de la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de Cuba e instituciones vinculadas se preparan para el XVII Simposio Internacional de Ciudades, a realizarse a inicios de febrero en la oriental provincia de Camagüey.

Con el título Desafíos en el manejo y gestión de ciudades, la cita tendrá lugar los primeros dos días del próximo mes en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, bajo el auspicio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey y la Asamblea Municipal del Poder Popular, detalló el Canal Cubano de Noticias.

El tema central estará orientado al paisaje urbano histórico y su potencial para el desarrollo integral de las zonas patrimoniales, explicó a dicho medio el especialista principal del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de Camagüey, Ernesto Guzmán.

Asimismo, se abordarán cuestiones vinculadas a las herramientas de gestión urbana patrimonial, la inserción de nueva arquitectura y adaptabilidad climática y tecnologías innovadoras del patrimonio.

Ponencias de varios países, clases magistrales e intervenciones de especialistas de la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de Cuba constituyen el programa central del evento, que en su aniversario 20, estará dedicado a las doctoras Lourdes Gómez y Gina Rey, referentes del gremio.