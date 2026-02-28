Cuba ejercerá su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Beisbol

La Federación Cubana de Beisbol y Sóftbol dejó claro que no renunciará a un certamen del que forma parte “desde su edición fundacional”

Cuba confirmó hoy que ejercerá su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol, pese a la negativa de visado a ocho miembros de su delegación.

La Federación Cubana de Beisbol y Sóftbol anunció la decisión y subrayó que responde al compromiso asumido con los organizadores y al respaldo ofrecido por jugadores y cuerpo técnico durante la preparación.

En una nota reproducida íntegramente por el medio digital JIT, el organismo reiteró el carácter “discriminatorio, politizado y ajeno a las esencias del deporte” de la medida que impidió viajar a parte de su comitiva.

Sin embargo, dejó claro que no renunciará a un certamen del que forma parte “desde su edición fundacional”.

La información explica que los ocho excluidos debían cumplir funciones establecidas para todas las naciones convocadas.

Esas responsabilidades fueron redistribuidas entre los pocos oficiales disponibles, incluidos miembros del colectivo técnico, lo que coloca al equipo en “evidente desventaja operacional y competitiva”.

Aun así, afirma el comunicado, ha prevalecido la voluntad de competir y hacerlo “con dignidad”.

La federación señala que el propósito es merecer el aplauso de quienes siguen al conjunto dentro y fuera de la Isla y también evoca las “muchas y hermosas páginas” que distinguen al deporte nacional, inspiración declarada para afrontar el reto.

El texto agradece el aporte de atletas y entrenadores que viajarán en breve hacia Arizona para cerrar la preparación y resalta que su labor ha estado marcada por el compromiso con la Patria “por sobre cualquier aspiración individual”.

“¡Con ese espíritu asumiremos el VI Clásico Mundial de Béisbol!”, concluye la nota fechada en La Habana.