Cuba cae ante los Reales de Kansas City rumbo al Clásico Mundial

Este miércoles será el otro compromiso -frente a los Rojos de Cincinnati- antes de que arranque la fiesta beisbolera

El jardinero Roel Santos fue el único en pegar dos imparables. (Foto: Jit)

Cuba perdió este martes en la ciudad estadounidense de Surprise, Arizona, el primero de dos juegos preparatorios rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, al caer 4-0 frente a los Reales de Kansas City.

El partido que inclinó la balanza desde el comienzo hacia los Kansas City por dominio ofensivo y pitcheo, tuvo desde el primer episodio una demostración de vuelta completa, cuando Michael Massey conectó un cuadrangular por el jardín derecho.

Los de isla se quedaron cortos, no lograron una fórmula para concretar el ataque y con ello aprovechar las posibilidades de anotar carreras.

Pero se perfilarán estrategias y recalibrarán aquellos aspectos técnicos para hacer lo mejor del 5 al 17 en el Clásico.

Más que los resultados en números, el haber llegado a Arizona después de obstáculos en el camino debido a la denegación de visado a ocho miembros de la delegación es ya meritorio para los de casa.

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol calificó la negativa como un acto “discriminatorio y politizado”, ajeno —según expresó— al espíritu deportivo que debe regir en una competencia internacional de tal calibre.

Ubicado en Surprise, Arizona, a 40 kilómetros al noroeste de Phoenix, el Estadio Surprise, con capacidad para 10 mil 500 aficionados, es la sede de los entrenamientos de primavera de los Reales de Kansas City y los Texas Rangers.

Cuba aterrizó en Estados Unidos después de cuatro topes con Nicaragua, de ellos dos victorias, una derrota y un empate, y se encuentra dentro del Grupo A junto a Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá, un apartado que cuenta con alto nivel competitivo.

La sede de este grupo es el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Aunque es difícil establecer pronósticos, la aspiración del colectivo dirigido por Germán Mesa podría ser, quizás, colocarse al nivel del cuarto lugar alcanzado en el Clásico Mundial de 2023.

Calendario de Cuba en el Clásico Mundial 2026

Viernes 6 de marzo Rival: Panamá 11:00 am hora del Este

Domingo 8 de marzo Rival: Colombia 12:00 pm hora del Este

Lunes 9 de marzo Rival: Puerto Rico 7:00 pm hora del Este

Miércoles11 de marzo Rival: Canadá 3:00 pm hora del Este