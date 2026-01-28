Cuba convoca a I Coloquio Internacional Fidel, legado y futuro (+video)

Pretende reflexionar sobre la vigencia de sus ideas en la lucha contra el imperialismo, las desigualdades, el cambio climático y por la paz y la soberanía de los pueblos

El programa incluirá un encuentro de Cátedras Fidel Castro Ruz, un simposio de Revolución Cubana y otros foros sectoriales. (Foto: ACN)

El Centro Fidel Castro Ruz, de conjunto con instituciones académicas y culturales cubanas, convoca al I Coloquio Internacional Fidel, legado y futuro, a realizarse en el Palacio de Convenciones de La Habana del 10 al 13 de agosto de 2026, reporta la Agencia Cubana de Noticias.

Con motivo del Centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro (1926-2016), el Coloquio será un espacio para el debate crítico y plural de sus aportes al pensamiento contemporáneo, subraya la convocatoria.

El encuentro propone entre sus temáticas analizar el accionar del Comandante en Jefe en las dimensiones política, social, internacionalista y humana; y debatir su influencia en los movimientos de liberación nacional, el Sur Global y la geopolítica de los siglos XX y XXI.

Asimismo, pretende reflexionar sobre la vigencia de sus ideas en la lucha contra el imperialismo, las desigualdades, el cambio climático y por la paz y la soberanía de los pueblos; y explorar la recepción, interpretación y proyección de su legado en el arte, la cultura, la educación y la ciencia.

Historiadores, politólogos, economistas, sociólogos, juristas, investigadores, políticos, diplomáticos, periodistas, especialistas en Ciencias de la Información, profesores, estudiantes, artistas, líderes sociales, comités de solidaridad con Cuba y amigos de la Revolución Cubana de todo el mundo se darán cita en el evento, cuyo programa incluirá un encuentro de Cátedras Fidel Castro Ruz, un simposio de Revolución Cubana y otros foros sectoriales.

Como modalidades de participación están las conferencias magistrales y temáticas, mesas redondas, paneles, ponencias, presentaciones de libros, documentales o proyectos culturales afines.

De acuerdo con la convocatoria, disponible en el sitio web del Centro Fidel Castro Ruz, los resúmenes (de hasta 250 palabras) deberán presentarse en español o inglés y enviarse a coloquiofidel@centrofidel.cu antes del 30 de abril de 2026.