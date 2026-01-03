Cuba demanda acción internacional contra ataque a Venezuela (+post y fotos)

En la madrugada de este sábado, fuertes explosiones fueron escuchadas en Caracas, la capital de Venezuela. Poco después y a través de un comunicado, el gobierno bolivariano confirmó los ataques perpetrados por Estados Unidos contra el territorio de la nación suramericana

El hecho está movilizando un mayoritario repudio contra la acción criminal de Estados Unidos. (Fotos: Internet)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el ilegal ataque este sábado de Estados Unidos a Venezuela y demandó la reacción inmediata de la comunidad internacional contra esa acción criminal.

«Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América», subrayó el mandatario cubano en una publicación en la red social X.

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

En la madrugada de este sábado, fuertes explosiones fueron escuchadas en Caracas, la capital de Venezuela. Poco después y a través de un comunicado, el gobierno bolivariano confirmó los ataques perpetrados por Estados Unidos contra el territorio de la nación suramericana y llamó a su población a movilizarse frente a la agresión imperialista.

El hecho está movilizando un mayoritario repudio contra la acción criminal de Estados Unidos.

Condenamos en los términos más enérgicos la infame agresión militar de EEUU contra #Venezuela.



Los ataques contra Caracas y otras localidades exigen la movilización urgente de la comunidad internacional para defender a América Latina y el Caribe como #ZonadePaz. pic.twitter.com/GwX7CTcThO — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 3, 2026