Cuba demanda acción internacional contra ataque a Venezuela (+post y fotos)

En la madrugada de este sábado, fuertes explosiones fueron escuchadas en Caracas, la capital de Venezuela. Poco después y a través de un comunicado, el gobierno bolivariano confirmó los ataques perpetrados por Estados Unidos contra el territorio de la nación suramericana

Agencia Prensa Latina

3 enero, 2026 - 6:11am

El hecho está movilizando un mayoritario repudio contra la acción criminal de Estados Unidos. (Fotos: Internet)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el ilegal ataque este sábado de Estados Unidos a Venezuela y demandó la reacción inmediata de la comunidad internacional contra esa acción criminal.

«Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América», subrayó el mandatario cubano en una publicación en la red social X.

El hecho está movilizando un mayoritario repudio contra la acción criminal de Estados Unidos.

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

Comentario

  1. Juan Beltran
    3 enero, 2026 at 6:22

    Como Maduro permitió que lo capturararan vivo ? No decía que era Patria o Muerte ? Veremos ahora que actitud toman Diosdado Cabello , el general Padrino y Delcy Rodriguez .

    Responder

