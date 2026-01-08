Cuba desmiente falsa atribución a Díaz-Canel por medio estadounidense

El PCC aclaró en la red social X, que la publicación difundida incluye un fragmento de un video cuyo contenido real no coincide con lo expresado por el mandatario

El Partido Comunista de Cuba (PCC) desmintió hoy una publicación del medio digital Wall Street Wolverine que atribuye de forma inexacta una declaración al primer secretario de la organización y presidente Miguel Díaz-Canel.

El PCC aclaró en la red social X, que la publicación difundida incluye un fragmento de un video cuyo contenido real no coincide con lo expresado por el mandatario.

Desmentimos la grosera mentira del medio digital Wall Street Wolverine que atribuye de manera falaz una frase al Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel-Bermúdez.



Las palabras del jefe de Estado cubano, pronunciadas en un llamado a reforzar la responsabilidad interna del Partido, fueron extraídas de contexto.

El texto original de Díaz-Canel, difundido por el PCC, subraya: “Y tenemos que empezar a cambiar desde el Partido”.

“Es que nosotros tenemos que lograr que nuestra militancia y las organizaciones de base nos sintamos responsables de todo lo que funciona mal y de todos los incumplimientos, y que de ahora en adelante cada vez que haya un problema que solucionar, cada vez que haya una traba que romper, digamos en las organizaciones de base qué estamos haciendo para esto”, dijo Díaz-Canel.

La Presidencia de la República también se sumó al desmentido del Partido Comunista y aclaró que se trata de una atribución falaz que distorsiona deliberadamente las palabras del mandatario.