Cuba inicia 2026 con unidad, resistencia y homenaje a Fidel Castro (+post)

Cuba conmemora el aniversario 67 del triunfo de la Revolución con el llamado a fortalecer la unidad nacional frente a desafíos actuales, en este año declarado «Del Centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz».
Como es tradición, los cubanos despidieron el año con cenas familiares, espectáculos musicales, fuegos artificiales y la simbólica quema de muñecos que representan los doce meses que concluyen .
En medio de estas celebraciones, se hizo presente un mensaje de resistencia y esperanza, en sintonía con las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunciadas días atrás ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Celebremos las vidas salvadas y los imposibles vencidos en 2025.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 31, 2025
Recibamos 2026 conscientes de que trabajando y unidos, CRECEREMOS.#Cuba 🇨🇺 #67AñosEnRevolución pic.twitter.com/ogFUCFFkcL
En su intervención, el mandatario subrayó la complejidad del escenario económico y social que enfrenta el país, al que calificó como una crisis estructural, resultado de distorsiones internas, errores acumulados y un entorno internacional cada vez más hostil.
Denunció el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y la inclusión de Cuba en listas unilaterales, al tiempo condenó la política exterior de Washington, a la que tildó de imperialista y agresiva, y la vinculó con la impunidad frente a crímenes internacionales como el genocidio contra el pueblo palestino.
El jefe de Estado delineó un programa de acción centrado en la estabilización macroeconómica, la corrección de distorsiones y el impulso productivo, con énfasis en la producción de alimentos, la eficiencia energética y la autonomía de la empresa estatal socialista.
El discurso del mandatario instó a combatir la burocracia, la indolencia y la corrupción, y a transformar no solo las estructuras, sino también las mentalidades, con disciplina, control y creatividad como ejes del cambio.
En ese contexto, el país caribeño conmemorará oficialmente el 2026 como el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con la determinación- según el propio Díaz -Canel- » de convertir cada dificultad en una oportunidad, cada amenaza en una razón para la unidad, y cada problema en una solución, convencido de que la voluntad del pueblo cubano es invencible».
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.