“Cuba no es una amenaza”: Delegación de la isla abandona plenario en la ONU ante calumnias de Trump

Trump recurrió al repetido argumento de que «Cuba es un Estado absolutamente fallido», un eventual pretexto para una agresión militar al país distante unas 90 millas de Estados Unidos

La delegación de Cuba abandonó hoy el plenario de la Asamblea General de la ONU ante las calumnias del presidente de Estados Unidos.

La delegación de Cuba abandonó hoy el plenario de la Asamblea General de la ONU ante las calumnias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el país caribeño durante su discurso.

Trump, quien sobrepasó el tiempo de 15 minutos destinado a los oradores en el podio en la jornada inaugural del Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicó buena parte de su intervención a resaltar los presuntos logros de su administración y hablar del poderío de militar de Estados Unidos.

Minutos después del llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de ejercer el poder en el mundo por el derecho, la paz, y no por la fuerza, Trump recalcó que no dudará en utilizarla si Estados Unidos percibe una amenaza.

Al hablar del hemisferio occidental y del mapa que ha cambiado, Trump recurrió al repetido argumento de que «Cuba es un Estado absolutamente fallido», un eventual pretexto para una agresión militar al país distante unas 90 millas de Estados Unidos.

🇨🇺🇺🇸 Delegación cubana abandona la sala de la Asamblea General de la ONU tras declaraciones de Trump pic.twitter.com/xQdH0Cmv6w — RT Última Hora (@RTultimahora) September 22, 2026

Según Trump Cuba «está fracasando como nunca antes y acabará cayendo», a lo que en una publicación inmediata en la red social X respondió el canciller Bruno Rodríguez Parrilla: “El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”.

Advirtió que “ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”.

“Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país”, reiteró Rodríguez Parrilla, quien subrayó que “el bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz”.

El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que #Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano.



Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en @ONU_es y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho.



Cuba no es una amenaza para EEUU ni… pic.twitter.com/jqG2CpD9yk — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 22, 2026

En la propia plataforma de Internet, el canciller cubano agradeció la intervención del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva -primer orador del Debate General- «por denunciar el castigo colectivo al que está siendo sometido el pueblo de Cuba, mediante un bloqueo económico y energético ilegal del gobierno de EEUU».

Lula expresó a su turno en el podio que «en Cuba, el mundo observa con horror cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas mediante un embargo ilegal».

Según el mandatario, la credibilidad de Naciones Unidas y su capacidad para proteger a las poblaciones más vulnerables nunca habían sido tan débiles, mientras el Consejo de Seguridad permanece paralizado y no cumple adecuadamente su función.

Lula señaló que 2025 registró el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial y advirtió que las tensiones geopolíticas pueden transformar enfrentamientos regionales en una conflagración de alcance global.

El presidente brasileño defendió el multilateralismo frente al unilateralismo, así como la democracia, la soberanía y la cooperación internacional.

Con respecto a América Latina y el Caribe, alertó sobre las renovadas tentaciones hegemónicas y afirmó que Brasil no cabe en el llamado patio trasero de ninguna potencia.

Defendió una agenda regional positiva y mayor integración entre los países, pese a sus diferencias ideológicas.

En su alocución, denunció que el mundo observa espeluznado cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas en Cuba, en referencia al bloqueo económico y energético impuesto por Estados Unidos contra la isla, al que calificó de ilegal.

También cuestionó la creciente injerencia extranjera en procesos electorales de la región, afirmó que el pueblo venezolano merece definir su propio destino y señaló que la crisis en Haití continúa poniendo a prueba los límites de la indiferencia de la comunidad internacional.

En su análisis de los principales conflictos mundiales, Lula sostuvo que las nuevas generaciones de palestinos cargan con el dolor y el trauma derivados de lo que calificó como genocidio de mujeres y niños perpetrado por el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Asimismo, rechazó las acciones contra la Corte Penal Internacional y sus integrantes, por considerar que favorecen la impunidad, y defendió a la relatora especial de la ONU Francesca Albanese.

Sobre el conflicto en Ucrania, consideró que no habrá vencedores en el campo de batalla y defendió la diplomacia como la única opción, además de destacar iniciativas como el Grupo de Amigos de la Paz, creado por Brasil y China.

El presidente brasileño vinculó los conflictos armados con sus consecuencias económicas para la población mundial, al señalar que las familias están pagando el aumento de los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos.

Ante la actual parálisis de la ONU, llamó a que el organismo vuelva a desempeñar el papel de espacio destinado a la paz y la cooperación internacional.

(Con información de agencias)