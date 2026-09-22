Trump en las Naciones Unidas: “Estados Unidos está de vuelta”

“Nuestra nación está creciendo, nuestro poder se está expandiendo, a nuestro país le va mejor que nunca y nuestro futuro es muy, muy prometedor”, dijo

El presidente estadounidense, Donald Trump, interviene este martes en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en un momento de creciente tensión internacional marcado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Al inicio de su discurso, el mandatario estadounidense elogió el desarrollo de su país. “Dos siglos y medio después de que la causa de la libertad encontrara su hogar en este continente, puedo decirles con orgullo que Estados Unidos está de vuelta”, declaró Trump, al agregar que la nación es hoy “más fuerte que nunca”.

“Nuestra economía es la envidia del mundo. Nuestras Fuerzas Armadas son las más poderosas del mundo. Nuestra tecnología no tiene rival y somos líderes en prácticamente todo”, declaró, asegurando que la energía estadounidense “abastece al planeta”.

Además, Trump señaló que Estados Unidos “está en auge”. “Nuestra nación está creciendo, nuestro poder se está expandiendo, a nuestro país le va mejor que nunca y nuestro futuro es muy, muy prometedor”, dijo.

Hablando sobre Irán, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que, al asumir su cargo el año pasado, de inmediato inició conversaciones con Teherán. “Les ofrecí una cooperación económica total a cambio de que pusieran fin a su programa nuclear […], pero se negaron”, señaló. “Se negaron rotundamente. Eso fue un gran error”, agregó.

En este contexto, Trump se refirió a la operación Martillo de Medianoche, la agresión militar lanzada el 22 de junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares claves en la República Islámica, indicando que el Ejército de EE.UU. “arrasó su programa nuclear bajo montañas de escombros”. “Y, una vez más, insté a Irán a llegar a un acuerdo. Y, una vez más, se negaron”, continuó.

Según sus declaraciones, Teherán “siguió acumulando un enorme arsenal de misiles y drones” que supuestamente amenazaban a la seguridad y a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, y elaboró un misil “capaz de alcanzar Europa”.

“Espero que los europeos se den cuenta de que el objetivo de Irán era completar su loca carrera hacia la bomba nuclear al amparo de este escudo de misiles balísticos convencionales”, destacó Trump.

Por otra parte, el mandatario desmintió que su país carezca de municiones. “Tenemos más munición de la que jamás podríamos imaginar utilizar, y la estamos fabricando a un ritmo sin precedentes. Estamos aumentando nuestras reservas más rápido de lo que jamás habíamos podido hacerlo. Material de primera categoría”, sostuvo.

Anunció también que en un futuro muy próximo se inaugurarán “enormes fábricas de munición”, precisando que las mayores empresas de defensa del mundo están construyendo 18 de ellas, algunas de las cuales “se terminarán muy pronto”.