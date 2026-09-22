Trump registra más bajo índice de aprobación de su vida política y lanza televisora en YouTube

Ello se produce en un momento en que el presidente y los republicanos se enfrentan a un panorama político complejo debido a la impopular guerra con Irán y a las preocupaciones en torno a temas como la economía y la inmigración

Foto: Archivo Cubadebate

Según una nueva encuesta, el índice de aprobación del presidente Trump ha caído a un mínimo histórico a tan solo seis semanas de las elecciones de mitad de mandato.

En la encuesta de Reuters/Ipsos, el índice de aprobación de Trump se situó en el 32 por ciento, el más bajo de su segundo mandato y, según Reuters, un mínimo histórico en toda su carrera política.

Este nuevo índice de aprobación supone un descenso de 15 puntos con respecto al 47 por ciento que tenía al comienzo de su segundo mandato, según la misma encuesta.

La encuesta de Reuters/Ipsos también situó el índice de desaprobación de Trump en el 66%, un aumento de 25 puntos porcentuales desde el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Este bajo índice de aprobación se produce en un momento en que el presidente y los republicanos se enfrentan a un panorama político complejo debido a la impopular guerra con Irán y a las preocupaciones en torno a temas como la economía y la inmigración, mientras el control del Congreso está en juego en las elecciones de noviembre.

(Con información de Reuters)

Casa Blanca lanza Trump TV tras la rebelión de las televisoras

La Casa Blanca lanzó el lunes Trump TV, una transmisión continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana en YouTube, días después de que el presidente Trump prohibiera a los periodistas de CNN, Politico y MS NOW por su cobertura sobre él y su administración.

El vídeo inaugural fue una retransmisión de Trump hablando en el Monte Rushmore el 3 de julio como parte de una transmisión en directo titulada “Trump TV: The Essentials Station”. La transmisión comenzó a las 19:00 .

«Vea los momentos más importantes de la administración Trump en un solo lugar», se lee en la descripción de la transmisión en YouTube. «Los mejores videos, los discursos más destacados y los momentos más importantes que no se puede perder, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y actualizados en tiempo real. ¡Manténgase informado y al día!»

La Casa Blanca utilizó una descripción similar en la plataforma social X , pero añadió que «No todos los grandes momentos han aparecido en tu televisor, ahora sí pueden».

El video también se transmite a través de una ventana de YouTube en el sitio web de la Casa Blanca . Junto a la ventana hay un recuadro titulado «Casa Blanca en vivo». La ventana indica que la transmisión está fuera del aire, pero recomienda a los espectadores que permanezcan atentos. Debajo de ambas ventanas aparece un rótulo con actualizaciones oficiales y declaraciones que elogian las acciones de Trump como presidente, entre otros textos.

No está claro si Trump TV transmitirá en directo eventos en los que participen el presidente y su administración.

Más temprano ese día, se emitió un anuncio de Trump TV en el canal de YouTube de la Casa Blanca. El video mostraba fragmentos de personajes de diversos medios, como «Seinfeld», «Padre de familia» y «El caballero oscuro», viendo la televisión mientras sonaba de fondo «Video Killed the Radio Star» de The Buggles. Las palabras «Trump TV» aparecían en la pantalla sobre los fragmentos.

El gobernador de California, Gavin Newsom (demócrata), criticó duramente el lanzamiento de Trump TV tras su prohibición a los reporteros de la Casa Blanca de CNN, Politico y MS NOW.

«Primero, Trump prohibió la entrada de noticias independientes a la Casa Blanca», escribió Newsom en X. «Ahora, está lanzando lo que es, literalmente, una televisión estatal para intentar silenciar el hecho de que él y su corrupta administración están fallando al pueblo estadounidense. Este es un comportamiento verdaderamente autocrático por parte de un presidente fracasado».

El viernes, Trump prohibió el acceso de periodistas a los tres medios de comunicación debido a lo que, según él, era «su constante ‘difusión’ de NOTICIAS FALSAS». Les dijo a los periodistas en la Oficina Oval que no había una razón en particular para el momento de la prohibición, sino que se debía simplemente a «la acumulación de historias de los últimos dos años».

“Uno se cansa de eso”, añadió.

Los tres medios de comunicación presentaron una demanda contra la administración el lunes «para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica», dijeron los medios en un comunicado conjunto.

La expresidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés), Weijia Jiang, condenó la prohibición y señaló en una entrevista con Fox News que Estados Unidos no tiene medios de comunicación estatales.

(Con información de The Hill)