Cuba: Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido evalúa transformaciones económicas y sociales

El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesiona este miércoles en La Habana

Fotos: Estudios Revolución

El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesiona este miércoles, en La Habana, para analizar propuestas de transformaciones económicas y sociales.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, quien aprovechó la ocasión para recordar al Generalísimo Máximo Gómez en el aniversario 121 de su fallecimiento, estableciendo un vínculo entre la lucha independentista del siglo XIX y los desafíos actuales de la nación.

Morales Ojeda subrayó que las propuestas de transformaciones que se analizan en este Pleno tienen un objetivo superior: preservar la Revolución y sus principales conquistas.

El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó en el Pleno esas propuestas de transformaciones económicas y sociales, que implican un profundo proceso que debemos emprender con nuestros propios esfuerzos.

Las propuestas de transformaciones económicas y sociales que se analizan en el Pleno Extraordinario del Comité Central, expresó Marrero Cruz, impactarán en el perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía cubana.

Como expresión de la lógica de desarrollo en el período histórico, surgen las propuestas de transformaciones económicas y sociales que analiza el Pleno Extraordinario del Comité Central.

El miembro del Buró Político y Secretario de Organización @DrRobertoMOjeda pronuncia las palabras de apertura al Pleno Extraordinario del Comité Central,

en las que recordó al Generalísimo Máximo Gómez en el 121 aniversario de su fallecimiento.



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Para nada constituyen una desviación del proyecto socialista. Su construcción está guiada por las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del General de Ejército Raúl Castro Ruz y por las orientaciones del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba.

El Primer Ministro, en la presentación de las propuestas de transformaciones económicas y sociales, expresó que su implementación debe estar acompañada de mecanismos efectivos de protección social.

Estas propuestas, si bien conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos, no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado.

El miembro del Buró Político y Primer Ministro, @MMarreroCruz, en la presentación de las propuestas de transformaciones económicas y sociales en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, expresó que su implementación debe estar acompañada de mecanismos efectivos de… pic.twitter.com/HQQGjRseKK — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) June 17, 2026

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