Cuba promueve negocios en Feria TIC 2026

Cuba presentó en Trinidad y Tobago sus principales oportunidades de negocios e inversión en sectores estratégicos

Las oportunidades fueron presentadas para sectores como las telecomunicaciones, software, energías renovables y servicios digitales. Foto: CubaMinRex

Cuba presentó en Trinidad y Tobago sus principales oportunidades de negocios e inversión durante la Feria TIC 2026, un espacio regional que reúne a empresas tecnológicas y proyectos innovadores.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación cubana expuso las potencialidades del país en sectores estratégicos como telecomunicaciones, software, energías renovables y servicios digitales, con énfasis en la cooperación regional y la atracción de capital extranjero.

De acuerdo con la fuente, la participación en la feria busca fortalecer vínculos con el Caribe y posicionar a Cuba como un socio confiable en proyectos de innovación y transformación digital.

Recientemente, se perfeccionan nuevas regulaciones inversión extranjera en Cuba con el Decreto 153, modificativo del Decreto 325 que contiene el Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera, ya publicado en la Gaceta Oficial de la República con el propósito de agilizar y perfeccionar los procesos vinculados a la llegada de capital foráneo al país.