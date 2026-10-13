Cuba reconoce en Pakistán respaldo de Vaticano contra bloqueo de EEUU

El encuentro ocurrió en Islamabad en el marco de la celebración por el aniversario 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Pakistán y la Santa Sede

Damián Cordero expresó un reconocimiento por la posición histórica del Vaticano en favor de la eliminación del bloqueo. (Foto: PL)

El embajador de Cuba en Pakistán, Damián Cordero Torres, agradeció al arzobispo Paul Richard Gallagher el respaldo histórico de la Santa Sede contra el bloqueo de Estados Unidos a su país, resaltó hoy la Embajada.

El encuentro ocurrió en Islamabad en el marco de la celebración por el aniversario 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Pakistán y la Santa Sede.

Durante el encuentro, el funcionario cubano expresó un reconocimiento por la posición histórica del Vaticano en favor de la eliminación del bloqueo estadounidense contra Cuba y por su disposición a mediar en la búsqueda de un diálogo constructivo.

El intercambio se produjo en el contexto de la visita oficial a Pakistán de Su Excelencia Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Sede Apostólica, para participar en la magna conmemoración bilateral.