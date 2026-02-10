Cuba: Regresan 170 migrantes irregulares desde EEUU

En la primera operación de devolución del presente año desde ese país, al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana arribaron 153 hombres y 17 mujeres

En cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, este lunes 9 de febrero retornaron a Cuba 170 migrantes irregulares procedentes de Estados Unidos.

Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del territorio nacional.

Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que implican las salidas ilegales del país.