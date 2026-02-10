Cuba: Regresan 170 migrantes irregulares desde EEUU

En la primera operación de devolución del presente año desde ese país, al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana arribaron 153 hombres y 17 mujeres

Cubadebate

10 febrero, 2026 - 10:29pm

Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada. (Foto: Cubadebate)

En cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, este lunes 9 de febrero retornaron a Cuba 170 migrantes irregulares procedentes de Estados Unidos.

En la primera operación de devolución del presente año desde ese país, al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana arribaron 153 hombres y 17 mujeres.

Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del territorio nacional.

Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que implican las salidas ilegales del país.

RELACIONADO CON:

Cubadebate

Texto de Cubadebate

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026