Cubanos en América Latina y el Caribe contra orden ejecutiva de EEUU

En la declaración, la Red exige el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba y el respeto absoluto a su independencia y soberanía

La Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe rechazó este sábado la reciente orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigida a recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra el país caribeño.

En una declaración enviada a Prensa Latina, sostuvo que «estas acciones, de marcado carácter hostil, injerencista y unilateral, constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho soberano de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas».

Una orden ejecutiva dada a conocer por la Casa Blanca el jueves pasado y firmada por Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia que impondrá aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla.

El verdadero propósito de la nueva escalada de la Casa Blanca contra Cuba «es profundizar las dificultades económicas del pueblo cubano, afectar su calidad de vida y generar desestabilización social, sin reparar en el daño humano que tales políticas provocan», advirtió la Red.

Desde América Latina y el Caribe, región históricamente comprometida con la paz, la autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos, denunciamos que estas nuevas medidas no representan al sentir mayoritario de la comunidad internacional, que año tras año condena el bloqueo contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, puntualizó.

De igual forma, la Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe ratificó su pleno respaldo y apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano que, con dignidad, firmeza y apego a la legalidad internacional, señaló, denunció estas agresiones y reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la paz.

«Reiteramos que Cuba no está sola. Los cubanos residentes en esta región, unidos, nos movilizamos en defensa de nuestra Patria y, junto a las fuerzas solidarias, movimientos sociales y pueblos hermanos continuaremos alzando nuestra voz contra el bloqueo y contra cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de nuestra Patria», aseguró.

En la declaración, la Red exige el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba y el respeto absoluto a su independencia y soberanía.

El Gobierno de Cuba condenó hoy la nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos en su empeño por imponer un cerco absoluto a los suministros de combustible al país.

La declaración del Gobierno revolucionario indica que, para justificar una acción tan extrema, se esgrime en el texto de la referida orden una lista extensa de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba

«Con esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica que desde el primer mandato de Trump fueron dispuestas para impedir la entrada de combustibles a nuestro país», manifiesta.

«Consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior de los Estados Unidos por vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar su hegemonismo imperialista. Conforme a lo anunciado, ese país se adjudica el derecho de dictar a Estados soberanos con qué naciones pueden comerciar y a cuáles pueden exportar sus productos nacionales», denunció.